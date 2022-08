Helsinki ei yllä kärkeen mobiilinettien vertailussa

Ookla tunnetaan erityisesti verkon nopeuden mittaustyökaluistaan ja sovelluksistaan. Nyt yritys on rankannut Euroopan lomakohteet paremmuusjärjestykseen mobiilinetin nopeuden perusteella. Helsinki sijoittuu vertailussa viidenneksi, mutta jää kauaksi kärjestä.

Vertailun kärkeen nousi Oslo 156,99 megabitin nopeudella. Vekron latenssiksi Ookla mittasi Norjan pääkaupungissa 20 millisekuntia. Tukholma oli listan kakkonen 136,74 megabitillä ja 19 millisekunnin lukemilla.

Kööoenhaminassa verkon sisältyy tulee kännykkään 133,16 megabitin nopeudella ja Lissabonkin on Helsingin edellä 86,40 megabitin tuloksella. Helsingin mobiilinetti on Ooklan mukaan 78,56 megabittiä sekunnissa. Näin Helsinki on mobiilinettivertailussa Euroopan viidenneksi paras.

Jos menee rantakohteeseen, kuten Ibizalle, joutuu tyytymään 57,44 megabitin nettiin. Saarella latenssi myös kasvaa isommaksi, 46 millisekuntiin. Vauhti riittää kuitenkin hyvin postaamaan lomakuvia erilaisiin palveluihin.

Ooklan tulokset löytyvät täältä.

Kuva: AdobeStock