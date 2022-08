Varo SIM-korttisi kopiota

Kyberturvallisuusasiantuntijat kuten Check Point Software varoittavat, että matkapuhelimen SIM-korttien vaihto on yleistymässä. Ongelmat on mahdollista välttää, kunhan käyttäjä on varovainen henkilötietojensa kanssa, varoo tietojenkalastelua ja on tarkkana, jos puhelimen signaali yllättäen katoaa.

Check Point muistuttaa, että vaikka useimmat ihmiset ovat tietoisia tietojenkalasteluhyökkäyksistä, vain harvat ovat valppaita niin sanotun SIM-kortin vaihdon vaaroista. Tässä menetelmässä verkkorikolliset saavat haltuunsa uhrin SIM-kortin kaksoiskappaleen.

Kaksivaiheisella SIM-kortilla rikolliset voivat kiertää kaksivaiheisen vahvistusprosessin, joka suojaa pankkisovelluksesi kaltaisia ​​palveluita. Ongelma on niin vakava, että jopa FBI varoitti siitä.

SIM-kortin vaihto tapahtuu, kun verkkorikollinen saa kopion SIM-kortistasi. Tätä varten he tarvitsevat kuitenkin pääsyn henkilötietoihin, kuten sotu-tunnukseen, puhelinnumeroon ja koko nimeen. Nämä he voivat saada haltuunsa tietojenkalastelutekniikoilla. Sitten he voivat yksinkertaisesti ottaa yhteyttä matkapuhelinoperaattoriin ja esiintyä uhrina puhelimitse tai internetissä tai jopa käymällä fyysisessä kaupassa.

Kun SIM-kortin kaksoiskappale on hankittu, verkkorikollisen tarvitsee vain asettaa kortti laitteeseen päästäkseen käsiksi kaikkiin uhrin tilin tietoihin, mukaan lukien puhelulokit ja viestihistoria. Siitä lähtien hänellä on täysi hallinta ja on helppo käyttää pankkisovellustasi ja varastaa rahaa siirtämällä ne toiselle tilille. Vaikka tämä tarkoittaisi vahvistuskoodin käyttöä, rikollinen saa senkin käyttöönsä liittymän kautta.

Tämän takia käyttäjien kannattaa olla tarkkana muutaman asian suhteen.

Kannattaa olla varovainen henkilötietojen kanssa: näitä tietoja verkkorikolliset tarvitsevat kopioidakseen SIM-kortin. Tästä syystä on erittäin tärkeää olla varovainen verkkosivustojen suhteen. Kannattaa varmistaa, että kyseinen sivusto on virallinen ja että sillä on kaikki erilaiset suojaustoimenpiteet, kuten salattu yhteys. Yläpalkin suojausvarmenteen pitää olla kunnossa eli tarkkaile osoiterivin lukkoa. Kannattaa olla tietoinen tietojenkalastelusta. Varo kirjoitusvirheitä sisältäviä sähköposteja ja tekstiviestejä, vaikka tuntisit lähettäjän. Kiinnitä huomiota verkkotunnukseen varmistaaksesi, että se on aito. Sama koskee oudolta näyttäviä linkkejä tai liitteitä. Usein tämäntyyppiset yksityiskohdat ovat merkkejä tietojenkalasteluhyökkäyksestä. Varo signaalin katkeamista: yksi helppo ja varma tapa saada selville, että SIM-kortti on kaksoiskappale, on se, että matkapuhelinsignaali katoaa kokonaan. Tämä johtuu siitä, että sinulla on nyt SIM-kortilla varustettu puhelin, jolla ei ole pääsyä mobiiliverkkoon. Jos näin tapahtuu, sinun on otettava yhteyttä viranomaisiin ja matkapuhelinoperaattoriisi, jotta he voivat poistaa SIM-kortin käytöstä ja aloittaa tietojen palauttamisen.

Kuva: AdobeStock