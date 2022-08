Avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin perustuvien suunnittelujen määrä kasvaa tällä hetkellä eksponentiaalisella nopeudella. Myös piirien suunnittelun työkalujen määrä laajenee koko ajan. Imperas Software on julkistanut ensimmäisen avoimen lähdekoodin kirjaston, jolla SystemVerilog-pohjaisten suunnittelujen kattavuus voidaan varmentaa.

Tietoturvayhtiön Check Point Software Technologiesin tutkimusosasto on julkaissut vuoden ensimmäistä puolikasta koskevan tietoturvaraporttinsa. Sen mukaan kyberhyökkäykset aiheuttavat huomattavaa haittaa jokapäiväiselle elämälle myös vuoden toisella puolikkaalla. Yritysten ykkösuhkana ovat kiristysohjelmat.

Kosketusnäytöt ovat jo tavallisia autoissa, mutta niiden toiminnassa on usein puutteita. Tämä johtuu pääosin siitä, että auto on kosketustekniikalle varsin vihamielinen ympäristö. Norjalaislähtöinen TouchNetix on kehittänyt ongelmaan ratkaisun.

3GPP:n 5G-standardeissa uusin versio kulkee nimellä Release 17. Keväällä valmistuneet määritykset tuovat tekniikkaan paljon lisää, esimerkiksitaajuusalue laajenee yläpäässä aina 71 gigahertsiin asti. Rohde & Schwarz on nyt esitellyt kattavan testausratkaisun, joka tulee uusia määrityksiä.

Vuonna 2015 nykyään Infineoniin kuuluva Cypress Semiconductor esitteli uuden muistin sulautettuihin sovelluksiin. HyperBUS-väylää hyödyntävä muisti sai nimekseen HyperRAM. Nyt Infineon on esitellyt uutta 3.0-standardia tulevat piirinsä.

Elektroniikan tukkukauppiaat on julkistanut kodintekniikan myyntitilastot ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Kokonaisuudessaan kodintekniikan myynti laski 0,7 prosenttia. Ainut kasvuun yltänyt tuoteryhmä on matkapuhelimet, jossa myynti nousi 9,2 prosenttia.

OnePlus on esitellyt virallisesti uusimman 10T-lippulaivamallinsa, jonka ominaisuudet eivät kyllä enää olleet mitään suuria salaisuuksia. Uutuus on onnistunut päivitys. Moni asia on kohdallaan 10T:ssä.

Kyberturvallisuusasiantuntijat kuten Check Point Software varoittavat, että matkapuhelimen SIM-korttien vaihto on yleistymässä. Ongelmat on mahdollista välttää, kunhan käyttäjä on varovainen henkilötietojensa kanssa, varoo tietojenkalastelua ja on tarkkana, jos puhelimen signaali yllättäen katoaa.

DRAM on varsin vakiintunut muistitekniikka, johon on viime vuosina tuotu harvoin uusia ratkaisuja. San Josen Flash Memory Summit -tapahtumassa sellainen kuitenkin esiteltiin. Asialla oli startup Neo Semiconductor ja uusi tekniikka on nimeltään X-DRAM.

DRAM-muistien nopeus ja niiden käyttämät väylät ovat kehittyneet nopeasti, mutta eivät riittävän nopeasti. Tämän takia avoin CXL-liitäntä eli Compute Express Link tulee korvaamaan sen monissa sovelluksissa. Nyt CXL on päivittynyt versioon 3.0