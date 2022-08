Elektroniikan komponenttien toimittaja Digi-Key Electronics on juhlinut tuotejakelukeskuksensa laajennusta Minnesotan Thief River Fallsissa. Jakelukeskuksen koko kasvoi yli 204 000 neliömetrin verran. Nyt logistiikkakeskuksella on kokoa lähes 280 000 neliömetriä.

Orgaaniset aurinkokennot ovat kevyitä, joustavia ja taipuisia. Myös niiden muunnostehokkuus on hyvä. Niiden ongelma on se, että teholtaan korkea. Useimmat orgaanisten kennojen elektrodit käyttävät kuitenkin indiumtinaoksidia, joka on liian kallista ja haurasta, jotta se mahdollistaisi joustavien, suurikokoisten aurinkopaneelien valmistamisen.

Vuoden toinen neljännes oli ankeaa aikaa kannettavien tietokoneiden valmistajille. Strategy Analyticsin mukaan huhti-kesäkuussa myytiin globaalisti 55,5 miljoonaa kannettavaa. Määrä on 15 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Grafiikkaprosessorit ovat pahamaineisen tehosyöppöjä suorittimia, koska niissä on paljon transistoreja jotka kytkeytyvät päälle ja pois valtavalla nopeudella. Siirtyminen uusiin viivanleveyksiin auttaa, mutta ongelmaksi muodostuu dataväylän energiankulutus.

Tutkimuslaitos Dell´Oro on raportoinut mobiiliverkkojen tukiasemien markkinoista vuoden toisella neljänneksellä. Kokonaismarkkina kutistui ensimmäistä kertaa yli kahteen vuoteen. Luvuista selviää myös, että Nokia ja Ericsson on käytännössä työnnetty ulos maailman suurimmilta verkkomarkkinoilta.

Jokavuotisessa Black Hat -tietoturvakonferenssissa esitellään aina myös uusia haavoittuvuuksia. Nyt tapahtumassa on esitelty Linux-ytimen haavoittuvuus, joka on potentiaalisesti erittäin vaarallinen. Sen avulla on periaatteessa mahdollista päästä käsiksi järjestelmän kaikkiin resursseihin.

Suomi kohisee tällä hetkellä siitä, mitä pääministeri on tehnyt vapaa-ajallaan. Analyyseissä on keskitytty jopa videon äänen spektrianalyysiin. Pian tälle analyysille ei ole tarvetta. Deepfake-videoiden tuotanto on kovassa kasvussa.

Kesällä 2015 Intel esitteli kokonaan uuden muistitekniikan. Yhdessä Micronin kanssa kehitetty Xpoint päätyi ensin markkinoille Optane-nimellä ja nyt Intelin omalle tuotelinjojen hautausmaalle, jossa alkaa olla ahdasta.

Nvidia ei saanut ostaa englantilaislähtöistä Arm-yritystä, joka hallitsee edelleen kännyköiden ja sulautettujen sovellusten prosessorien markkinaa. Kun katsoo Arm:n viimeistä vuosineljännestä, Nvidian kiinnostuksen ymmärtää.

On koko lailla eri asia valmistaa kolme bittiä samaan soluun tallentava muisti kuluttajan SSD-levylle kuin teollisuuteen, jossa vaaditaan korkeaa luotettavuutta ja suorituskykyä vihamielisissä olosuhteissa. Kioxia on nyt kuitenkin onnistunut tässä BiCS 3D -siruillaan.