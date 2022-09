Digitalisaation myötä kasvavat niin kyberhyökkäysten riskit kuin tietoturva-asiantuntijoiden kysyntäkin. TCS:n toteuttaman Risk & Cybersecurity Study -tutkimuksen mukaan yritysten suurin tietoturvahaaste etenkin Pohjoismaissa ei ole budjetti vaan pätevien tietoturvaosaajien puute.

Trendfocus-niminen tutkimuslaitos kertoo, että perinteisten magneettisten kiintolevyjen eli HDD-levyjen myynti laski 15,4 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä. Ja tämä lasku tuli edellisneljännekseen verrattuna. HDD-levyjen kuolemaa on povattu jo pitkään, mutta nyt se näyttää olevan tulossa.

Kun sulautetut markkinat kasvavat edelleen nopeasti ja kehittyvät, kehittäjät pyrkivät optimoimaan tuotekehityksen, tai heidän on ehkä siirryttävä mikro-ohjaimesta (MCU) mikroprosessoriin (MPU) käsitelläkseen lisääntyviä prosessointivaatimuksia. Microchip on laajentanut järjestelmämoduulien valikoimaansa uudella suoritinvaihtoehdolla.

Tutkimuslaitos Berg Insightin uuden raportin mukaan maailmanlaajuiset satelliitti IoT-viestintämarkkinat kasvavat hyvää tasaista vauhtia. COVID-19-pandemian vaikutuksista huolimatta maailmanlaajuinen satelliitti IoT-tilaajamäärä kasvoi yli 3,9 miljoonaan vuonna 2021. Vuonna 2026 määrän ennustetaan olevan jo 21,2 miljoonaa.

Viime viikolla USB Promoters Group julkisti uuden USB 4 -liitännän 2.0-version. Kun se on kaikkia muita nopeampi - jopa kaksi kertaa Thunderboltia nopeampi - ja yltää 240 watin tehonsiirtoon, siitä tulee käytännössä universaali liitäntä. Fyysisenä liittimenä USB-C siirtää kaikki muut tekniikan museoon.

Korealaistutkijat ovat kehittäneet järjestelmän, joka käyttää infrapunavaloa latausvirran langattomaan ja turvalliseen siirtämiseen jopa 30 metrin päähän. Tämän tyyppinen pitkän kantaman optinen langaton tehonsiirtojärjestelmä voisi mahdollistaa tulevaisuudessa jopa älypuhelimien ja kannettavien tietokoneiden lataamisen.

Saksalaisen Fraunhofer-instituutin aurinkoenergian tutkimusyksikössä on kehitetty tähän asti tehokkain aurinkokenno. Neliliitosrakenteella onnistuttiin nostamaan vanha ennätys eli 46,1 prosenttia 47,6 prosenttiin. Tulos perustui uuteen heijastusta estävään pinnoitteeseen.

Huawei esitteli jo Barcelonan kännykkämessuilla uuden Watch D -älykellon, jonka erikoisuutena on kyky mitata verenpaine ranteesta. Nyt laite on tulossa Eurooppaan ja se on yksi yhtiön lauantaisen IFA-puheenvuoron vetonauloja.

Kotimainen Abloy Oy tuo Suomen markkinoille uuden avaimettoman kulunhallintaratkaisun. Cumulus-ratkaisu soveltuu erityisesti ammattikäyttöön toimitiloissa ja julkisissa sekä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä kohteissa. Yrityksistä 39 prosenttia suunnittelee vaihtavansa perinteiset kulkutunnisteet mobiiliavaimiin. Energiayhtiö Helenillä on jo ratkaisu käytössään.

EU on osana kiertotalouden toimintasuunnitelmaansa laatinut ehdotuksen, joka määrittää vähimmäisvaatimukset älypuhelimien ja tablettien akuille. Valmistajien pitää toimittaa monia varaosia vähintään viisi vuotta laitteen myyntiin tuomisen jälkeen. Akuissa tämä tarkoittaa tiukkoja vaatimuksia.