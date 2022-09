Henkilöllisyyden voi todistaa sovelluksella jo ensi vuonna

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys digitaalisen henkilöllisyystodistuksen käytön mahdollistavasta lainsäädännöstä. Digi- ja väestötietovirasto kehittää uutta mobiilisovellusta, jolla digitaalista henkilöllisyystodistusta voi käyttää. Sovellus on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2023.

Henkilöllisyyttä tarkastavat organisaatiot voivat jo testata sovellusta, jotta ne pystyvät valmistautumaan käyttöönottoon hyvissä ajoin. Testaajien havaintojen perusteella sovellusta hiotaan jatkuvasti paremmaksi.

Testikäytössä on nyt kaksi mobiilisovellusta: digitaalisen henkilöllisyyden sovellus ja sen tarkastussovellus. Molempia on kehitetty tulevia käyttäjiä kuunnellen. Digi- ja väestötietoviraston palvelumuotoilijat ovat testauttaneet sovelluksia ja niiden eri osia laajalla joukolla erilaisia käyttäjiä, joiden tarpeet ja kyvyt vaihtelevat.

Digi- ja väestötietoviraston johtaja Riitta Partalan mukaan palautteen avulla on löydetty parhaat mahdolliset ratkaisut, jotta sovellukset palvelevat useimpia. - Testauksissa on tehty tulevan käytön kannalta merkittäviä havaintoja, esimerkiksi se, että suurimmat toimijat tarvitsevat kassajärjestelmään integroitavan tarkastusratkaisun. Julkaisemmekin integroitavan ratkaisun vielä tämän vuoden aikana testikäyttöön, Partala jatkaa.

Digitaalinen henkilöllisyystodistus toimii myös verkkoasioinnissa, mistä hyötyvät etenkin he, joilla ei ole käytössään pankkitunnuksia tai muuta sähköisen asioinnin tunnistautumiskeinoa.

Lopullisena tavoitteena on tuottaa mobiilisovellus, joka on käyttäjälle yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Sovellus tarvitsee toimiakseen kuitenkin monia erilaisia taustajärjestelmiä ja toimintoja, jotka eivät käyttäjälle näy. Taustajärjestelmä on integroitu väestötietojärjestelmään sekä poliisin henkilökortti- ja passirekisteriin ja se käyttää Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluita tiedon varmentamiseen.

Digitaalisen henkilöllisyystodistuksen käyttöönotto edellyttää muutoksia lainsäädäntöön. Hallituksen esitys lainsäädännöksi on tänään annettu eduskunnalle. Lain on tarkoitus tulla voimaan syyskuussa 2023. Samaan aikaan eurooppalaisen identiteettilompakon valmistelu etenee Euroopan komissiossa.

- Digitaalinen henkilöllisyystodistus on askel kohti eurooppalaista digitaalista lompakkoa, jonka valmisteluun voimme vaikuttaa edelläkävijänä. Kehittämäämme sovellusta voidaan laajentaa kattamaan erilaisia lupia ja muita henkilötietoja, ja näin tietojen turvallinen käyttö sujuvoituu, summaa Partala.