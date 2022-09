Suomen yritysmarkkinoille uusi kyberturvaosaaja

Suomeen on rantautunut uusi kyberturvayritys. Truesec on aloittanut toimintansa kyberturva-asiantuntija Sami Laihon johdolla vastatakseen kasvaneeseen kyberhyökkäysten määrään. Truesecin käynnisti Suomen toiminnot Laihon (kuvassa oik.) ja toimitusjohtaja Matti Vainion voimin elokuussa. Yrityksen taustalla on pääomasijoittaja IK Partners.

- Nyt kun Truesec ja sen 250 huippuosaajan joukko saadaan osaksi Suomessa tarjottavia palveluita, nostamme kykymme suojata organisaatioita ja vastata kyberhyökkäyksiin täysin uudelle tasolle, tutkimusjohtaja Sami Laiho sanoo.

Kyberturvasta huolehtiminen on välttämätöntä kaikille organisaatioille, niiden digitaalisen omaisuuden ja toiminnan suojaamiseksi. Vastatakseen kasvavaan kyberturvaosaamisen tarpeeseen, Truesec on viime vuodet keskittynyt kapasiteetin kasvattamiseen ja kyberpalvelujensa laajentamiseen. Tällä hetkellä kyberturvayhtiöllä on toiminnot Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja suojaamme asiakkaita ympäri maailman.

- Ottaen huomioon kyberhyökkäysten monimutkaistumisen ja vaikutuksen yritysten toimintaan, tarvitaan lisää kyberturvaosaamista suojaamaan yrityksiä ja yhteiskuntaa. Suomen toimintojen aloittaminen on luonnollinen askel Truesecille. Samin ja Matin ainutlaatuinen osaaminen ja kokemus tulee olemaan erittäin arvokasta asiakkaillemme Suomessa, kertoo Truesec Groupin toimitusjohtaja Anna Averud.