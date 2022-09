ORAN-radion tehonkulutus putoaa kymmenesosaan

Open RAN on avoin radioverkkoarkkitehtuuri, joka mahdollistaa eri valmistajien komponenttien käyttämisen radioverkossa. Tähän asti yksi ORAN-tukiasemien ongelmista on ollut iso tehonkulutus, joka on suora seuraus FPGA-piirien käytöstä.

Nyt mobiiliverkkojen DSP-piireistä tunnettu CEVA on esitellyt markkinoiden ensimmäisen kantataajuusprosessorin IP:n avoimiin 5G-radioverkkoihin. IP:n avulla kantataajuusprosessointi voidaan toteuttaa ASIC-tyyppisesti, mikä laskee tehonkulutuksen jopa kymmenesosaan.

CEVAn P:tä voidaan käyttää niin ORAN-verkkojen hajautetuissa yksiköissä (DU) kuin etäradioyksiköissä (RRU) eli aktiiviantenneissa. Ne sopivat toteutuksiin pienestä solusta massiivisiin mMIMO-yhteyksiin.

5G-tukiasemien ja ASIC-radiopiirien kasvavia markkinoita ruokkii digitaalinen muutos, joka vaatii jatkuvasti suurempaa matkapuhelinkaistanleveyttä pienemmällä viiveellä. Äskettäin Open RAN -aloitteen ja mMIMO:n ohjaama verkkojen, komponenttien ja valmistajien hajautuminen on kiinnittänyt piirinvalmistajien matkapuhelintukiasemien markkinoihin. Esimerkiksi ABI Research ennustaa, että 5G-verkkojen Open RAN -tukiasemien toimitukset kasvavan 17 prosentin vauhtia vuosina 2022–2027.

PentaG-RAN tarjoaa alustan täydelliselle L1-tason PHY (fyysinen kerros 1) -ratkaisulle optimaalisella laitteiston/ohjelmiston osiolla, joka sisältää tehokkaat vektori-DSP:t, fyysisen kerroksen ohjauksen signaaliprosessorit, 5G-laitteistokiihdytyksen ja muut modeemille vaadittavat erikoiskomponentit.

FPGA-pohjaisiin ratkaisuihin verrattuna PentaG kutistaa näiden radioiden kantataajuuslaslennan tehonkulutuksen ja koon kymmenesosaan. IP tulee saataville tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä.

