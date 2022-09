3D-pohjaisten suunnittelu- ja tiedonhallintaratkaisujen kehittäjä Cadmatic on ostanut italialaisen Computer Line Associates (CLA) -yrityksen koko osakekannan ja tuoteportfolion. Kauppa tukee Cadmaticin kasvutavoitteita, vahvistaa sen markkina-asemaa prosessi- ja energiateollisuudessa ja tuo uusia ratkaisuja meriteollisuudelle ja rakennusalalle.

Panasonic on julkistanut päivitetyn version suositusta Toughbook N1 -taulutietokoneestaan. Sen suorituskykyä ja kestävyyttä on paranneltu, mutta lisäksi valikoimaan on tuotu uudet N1 Flat- ja N1 Tactical -mallit vastaamaan varastotyöntekijöiden, kuljettajien ja armeijan henkilöstön tarpeisiin.

Elektroniikkalaitteiden kehitys vaatii mittauslaitteita, mutta signaalit ja niiden mahdolliset viat saadaan näkyviin vain siten, mihin laite pystyy. Rohde & Schwarz on esitellyt uuden oskilloskooppiperheen. MXO-4 on yhtiön mukaan ensimmäinen uuden sukupolven skooppi.

80-vuotista taivaltaan eilen juhlistanut VTT kävi läpi tulevien vuosien suurimpia haasteita. Yksi niistä on ehdottomasti energia. Kaikki halutaan sähköistää ja fossiilisista polttoaineista halutaan eroon, joten akkujen kysyntä tulee räjähtämään. Tämä pitää sisällään monia haasteita, sanoi tutkimustiimin johtaja Päivi Kinnunen.

VTT juhlisti eilen 80-vuotista taivaltaan ja esitteli samalla visioitaan seuraavaksi 80 vuodeksi. Energiatekniikassa tapahtuu paljon uutta jo lähivuosina, sillä VTT lupaa toimivan, modulaarisen pienydinrektorin jo tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Pii on kallista, joten sen korvaaminen aurinkopaneeleissa mullistaisi aurinkosähkön markkinat. Tilalle on kuitenkin ollut vaikea löytää hyötysuhteeltaan yhtä tehokasta materiaalia. Hollantilaiset ja belgialaiset tutkijat ovat kehittäneet kaksikerrosrakenteisen perovskiitti-piikennon, joka muuntaa yli 30 prosenttia auringonvalosta sähköksi.

Kovin usein ei markkinoille tule täysin uusia tehonmuunnoksen tekniikoita, mutta nyt Cambridgen yliopistosta irrotettu Pulsiv sellaisen esittelee. Yhtiö on esitellyt OSMIUM-muuntimen, joka muuntaa vaihtovirran tasavirraksi virtalähteissä ja akun lataussovelluksissa ilman PFC-kelaa.

Kun autosta on yhä enemmän tulossa verkkoon liitetty tietokone pyörillä, sen elektroniset ohjausyksiköt eli ECU-laitteet nousevat jatkuvasti suurempaan osaan. Renesas haluaa nopeuttaa ECU-kehitystä uudella kehitysympäristöllään, jossa ECU-yksikkö voidaan kehittää, simuloida ja tarkistaa virheiden osalta ilman varinaista laitteisto.

Hollantilainen VPN-palveluja tarjoava Surfshark on rankannut maailman maat paremmuusjärjestykseen digitaalisen elämän laadun perusteella. Suomi sijoittuu vertailussa seitsemänneksi eli putosi selvästi alaspäin viime vuoden pronssipallilta. Israel, Tanska ja Saksa komeilevat listan kärjessä.

Kingston on edelleen selvä ykkönen DRAM-muistikampojen toimittajana. TrendForcen mukaan yhtiön hallussa on 78,7 prosenttia DRAM-moduulien markkinoista. Yhtiö on ollut ykkösvalmistaja o 19 vuotta peräjälkeen.