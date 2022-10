Älykodit mullistava Matter on valmis

Connectivity Standards Alliance eli CSA-yhteenliittymä on saanut valmiiksi Matter-protokollan 1.0-version. Kyse on ohjelmistokerroksesta, jonka pitäisi mullistaa esimerkiksi älykodin laitteiden hallinta. Google ehti jo lanseerata laajan Matter-tuen monille kodin älylaitteilleen.

Kotiautomaatio on aiemmin tarkoittanut, että laitteet on liitetty verkkoon erilaisilla IoT-radiotekniikoilla. Eri tekniikoita on tarjolla paljon Bluetoothista ja Wi-Fistä Threadiin ja erilaisiin alle gigahertsin taajuudella toimiviin virityksiin.

Näiden ongelma on ollut, että jokainen vaatii oman infransa ja omat sovelluksensa hallintaan. Matterin tarkoitus on korjata tämä ongelma. Kyse on kevyestä provisiointiprotokollasta, joka löytää ja viestii eri radioilla toimivien laitteiden kanssa.

CSA:n saatua vihdoin julkisen standardin valmiiksi alkaa myös Matter-protokollaa tukevien laitteiden sertifiointi. Siitä tuleekin melkoinen urakka, sillä protokollaa tukee järjestön ukaan yli 550 teknologiayritystä.

Nyt auktorisoidut testilaboratoriot ovat valmiina ja laitevalmistajien käyttöön on julkistettu avoin ohjelmistokehityspaketti. Periaatteessa markkinoilla on jopa 18 miljardia laitetta, jotka voitaisiin firmware-päivityksellä saada tukemaan Matteria, mutta aika näyttää kuinka laajaksi käyttö tulee.

Haasteitakin on. Mikä esimerkiksi on se rajapinta, jolla käyttäjät eri Matter-laitteita ohjaavat? Tuleeko tähän joku oma CSA-sovelluksensa, vai koodaavatko kaikki laitevalmistajat omansa? Tässä tapauksessa koko Matterin idea tavallaan menettäisi merkityksensä.