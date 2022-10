Trend Micron uusi tutkimus paljastaa, että 86 % maailmanlaajuisesti toimivista kiristyshaittaohjelmien uhreiksi joutuneista terveydenhuoltoalan toimijoista kärsii toimintakatkoksista. Tutkimuksen mukaan valtaosa (57 %) maailmanlaajuisista terveydenhuollon organisaatioista myöntää, että he ovat joutuneet viimeisen kolmen vuoden aikana kiristyshaittaohjelmien uhreiksi.

Kiinalainen Alibaba tunnetaan massiivisen myynnin verkkokaupastaan, mutta yritys tekee paljon myös itse brändättyjä tuotteita. Kuten nyt Roma-läppärin. Se on maailman ensimmäinen RISC-V-pohjaiseen prosessoriin perustuva kannettava tietokone.

Nokia on lanseerannut markkinapaikan laajakaistaverkkojen automaatiosovellusten hankintan. Ensi vaiheessa Altiplano-sovelluskauppaan julkaistaan seitsemän sovellusta verkkotukeen, verkkotietoihin ja verkon automatisointiin.

Raspberry Pi on maailman suosituin sulautettu korttitietokone ja sillä on toteutettu oikeastaan kaikenlaisia laitteita valvontakameroista mediapalvelimiin. Nyt Hackaday esittelee yhden rakentelijan projektia, jossa kortista on tehty älypuhelin.

Tutkimuslaitos SkyQuest sanoo, että SSD-levyjen osuus kaikesta tallennustilasta on 70 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Kehitys on ehkä vienyt enemmän aikaa kuin aiemmin uumoiltiin, mutta hiljalleen flash-sirut ovat viemässä perinteisiä mekaanisia kiintolevyjä eläkkeelle.

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo kasvoi heinä-syyskuussa 22,1 prosenttia verrattuna vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin. Tämän vuoden myynnin arvo oli syyskuun lopussa 994 miljoonaa euroa, mikä on 19,0 prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa viime vuonna.

Ruotsalainen keittiövalmistaja Nobia rakentaa parhaillaan uutta tehdasta Jönköpingissä Ruotsissa. Tehtaasta tulee Euroopan moderneimpia keittiötehtaita. Tehdas suunniteltiin Etteplanin toteuttaman uraauurtavan tehdassimuloinnin eli ns. digitaalisen kaksosen avulla. Digitaalinen kaksonen säästi Nobialta merkittävästi aikaa ja rahaa ja tarjosi yritykselle toimivan työkalun tehtaan tehokkaaseen operointiin.

Tech Insights on julkistanut mielenkiintoisen analyysin siitä, mitä kahden suositun huippupuhelimen lataamisen aikana tapahtuu. Analyysin alla on kaksi hitaasti latautuvaa puhelinta, Samsungin S22 Ultra ja iPhone 13 Pro Max. Tässä keskitytään iPhonen latausprosessiin, koska aihe on ajankohtainen EU:n tuoreen latausporttilain myötä.

Jotta liikenne voisi sähköistyä laajamittaisesti, pitäisi markkinoille tulla myös edullisempia automalleja. Tämä ei näytä nyt toteutuvan. JATO Dynamicsin uuden raportin mukaan sähköauton keskihinta Euroopassa on vain kallistunut viimeisen vuoden aikana ja on nyt 55 821 euroa.

Litiumakuille etsitään nyt kuumeisesti korvaajaa, jotta erilaisten laitteiden sähköistäminen onnistuisi. Yksi etsijöistä on NASA, joka on kehittänyt kiinteän elektrolyytin akkuja SABERS-projektissa (Solid-state Architecture Batteries for Enhanced Rechargeability and Safety ). Siinä tulokset ovat erittäin lupaavia.