Check Point Research varoittaa syyskuun haittaohjelmakatsauksessaan väärennettyjen Zoom-linkkien kautta leviävästä Vidar-haitakkeesta, joka nousi yleisimpien haittaohjelmien listalla jo sijalle kahdeksan. Maailman yleisimmin käytettynä haittaohjelmana jatkoi Windows-laitteiden datavaras Formbook.

Lentomatkustajille on jo usein tarjolla internet-yhteyksiä, mutta usein verkkoihin liittyminen on ongelma. Esimerkiksi yritysten VPN-yhteydet voivat jopa estää liittymisen koneen verkoon. WBA-järjestö (Wireless Broadband Alliance) on nyt julkaissut suuntaviivat sille, miten lentoyhtiöt voivat poistaa esteitä Wi-Fi-käytön tieltä.

Oulun yliopisto vahvistaa kyberturvallisuuden osaajien koulutusta. Heitä arvioidaan jo nyt puuttuvan työelämästä useita tuhansia. Koulutusta tarjotaan opiskelijoille ensi keväästä lähtien opintojen maisterivaiheen suuntautumisvaihtoehtona tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa.

Laajan kaistaeron materiaalit, kuten galliumnitridi, ovat nopealla tahdilla mullistamassa tehoelektroniikkaa kaikilla sektoreilla. Nyt GaN Systems ilmoittaa, että Renesasin uusi autojen 48V/12V kaksisuuntainen DC/DC-muuntimen koko kutistuu puoleen entisestä sen tehotransistorien avulla.

Artikkelisarjan toisessa osassa jatketaan ADAS-järjestelmien tekniikoiden ja historian käsittelyä. Ensimmäisessä osassa kerrottiin vakionopeudensäädöstä, ABS-jarruista, luistonestosta ja ajonvakautuksesta. Tässä jaksossa käsitellään törmäyksenestoa, automaattista hätäjarrutusta (AEB), peruutuskameraa, kuollen kulman varoitusta, edistyksellisiä ajovaloja ja rengaspaineiden valvontaa.

Trend Micron uusi tutkimus paljastaa, että 86 % maailmanlaajuisesti toimivista kiristyshaittaohjelmien uhreiksi joutuneista terveydenhuoltoalan toimijoista kärsii toimintakatkoksista. Tutkimuksen mukaan valtaosa (57 %) maailmanlaajuisista terveydenhuollon organisaatioista myöntää, että he ovat joutuneet viimeisen kolmen vuoden aikana kiristyshaittaohjelmien uhreiksi.

Kiinalainen Alibaba tunnetaan massiivisen myynnin verkkokaupastaan, mutta yritys tekee paljon myös itse brändättyjä tuotteita. Kuten nyt Roma-läppärin. Se on maailman ensimmäinen RISC-V-pohjaiseen prosessoriin perustuva kannettava tietokone.

Nokia on lanseerannut markkinapaikan laajakaistaverkkojen automaatiosovellusten hankintan. Ensi vaiheessa Altiplano-sovelluskauppaan julkaistaan seitsemän sovellusta verkkotukeen, verkkotietoihin ja verkon automatisointiin.

Raspberry Pi on maailman suosituin sulautettu korttitietokone ja sillä on toteutettu oikeastaan kaikenlaisia laitteita valvontakameroista mediapalvelimiin. Nyt Hackaday esittelee yhden rakentelijan projektia, jossa kortista on tehty älypuhelin.

Tutkimuslaitos SkyQuest sanoo, että SSD-levyjen osuus kaikesta tallennustilasta on 70 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Kehitys on ehkä vienyt enemmän aikaa kuin aiemmin uumoiltiin, mutta hiljalleen flash-sirut ovat viemässä perinteisiä mekaanisia kiintolevyjä eläkkeelle.