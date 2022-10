OnePlus toiminut Suomessa kuusi vuotta

OnePlus juhlistaa jo kuudetta vuottaan Suomessa. Yhteisö on ollut aina tärkeässä osassa OnePlussalla, ja juhlan kunniaksi yritys järjestää suuren arvonnan Instagram-tilillään, jossa yksi yhteisön jäsen voi voittaa yli 6600 euron arvoisen unelmamatkapaketin. Onnekas voittaja saa 5000 euron arvoisen matkalahjakortin, OnePlus 10 Pro - lippulaivapuhelimen sekä Elisan gigabitin 5G-liittymän vuodeksi käyttöönsä. Arvonta on käynnissä 6.11. asti.

OnePlus perustettiin 2013, ja jo syksyllä 2016 yritys tuli Suomen markkinoille. OnePlus kasvoi lyhyessä ajassa kolmanneksi suosituimmaksi älypuhelinmerkiksi Suomessa, ja yrityksen markkinaosuus Suomessa onkin suurempi kuin missään muussa Euroopan maassa. OnePlussan yhteisö on myös kasvanut tasaisesti eri kanavissa. Yhteisö-foorumilla on jo 25 000 suomalaista käyttäjää ja OnePlussan Instagram-tilillä yli 34 000 seuraajaa.

Elisa on ollut OnePlussan kumppani Suomessa koko yrityksen historian eli kuuden vuoden ajan. Yhteistyö alkoi vuonna 2016, kun Suomessa lanseerattiin OnePlus 3 -puhelimen. Tämän jälkeen OnePlus on järjestänyt Elisan kanssa useita tapahtumia, mm. OnePlussan pohjoisimman kampanjan yhdessä esitellen 5G-tekonologiaa Rukalla vuonna 2020. OnePlus on tehnyt tiivistä yhteistyötä myös muiden yhteistyökumppaneittensa kanssa, järjestäen esimeriksi DNA:n kanssa Oulussa yrityksen pohjoisimman Pop-up tapahtuman vuonna 2019 OnePlus 7 Prolle.

Viimeisin lanseeraus OnePlussalta oli OnePlus 10T -lippulaivapuhelin, joka lanseerattiin elokuussa 2022. Puhelin tarjoaa uusinta teknologiaa sisältäen mm. 150 watin SUPERVOOC-pikalatauksen sekä Snapdragonin viimeisimmän 8+ Gen 1 -prosessorin.

Lisätietoja kisasta täällä.