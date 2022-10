Check Pointille uusvanha vetäjä

Tietoturvayhtiö Check Point Software Technologies on saanut uuden vetäjän hakemaan kasvua Pohjois-Euroopan markkinoilla. Syyskuussa aloittanut Jukka Saarenmaa tuli Fortineltitä ja on entinen checkpointilainen. Hän toimi Check Pointin Suomen ja Baltian maajohtajana vuodesta 2010 vuoteen 2014, jolloin hän siirtyi Fortinetin maajohtajaksi.

Saarenmaan mukaan tietoturvatuotteiden ja -palveluiden kysyntä on entisestään kasvanut Pohjois-Euroopassa tämän vuoden aikana. - Meneillään olevat geopoliittiset muutokset haastavat koko tietoyhteiskuntaa. Kyberturvallisuus ei enää liity vain tiedon turvaamiseen, vaan yritysten ja organisaatioiden tarve turvata kriittinen tuotantonsa, energiahuoltonsa ja logistiikkansa on entistä polttavampi. Tämä yleiseurooppalainen ilmiö on kasvattanut kysyntää tietoturva-alalla räjähdysmäisesti, Saarenmaa kertoo.

Luvut tukevat käsitystä kasvusta. Check Pointin tilastojen mukaan pohjoiseurooppalaisiin yrityksiin ja organisaatioihin kohdistui kuuden viime kuukauden aikana keskimäärin 869 hyökkäystä viikossa. Kyberhyökkäysten taustavoimat ovat entistä useammin valtiollisia toimijoita ja hyökkäyksillä pyritään vahingoittamaan kohteen elintärkeitä toimintoja.

Kriittisen infrastruktuurin tulee olla jatkuvasti käytettävissä, joten kyberturvalta ei enää odoteta vain lyhyitä toipumisaikoja hyökkäyksen jälkeen vaan hyökkäysten ehkäisemistä ennalta.

- Oikein valituilla työkaluilla valtaosa kaikkein hienostuneimmistakin hyökkäyksistä on mahdollista estää ilman, että yrityksen tai organisaation normaali toiminta häiriintyy. Missioni on viedä tietoisuutta näistä työkaluista palvelutuottajille, jotka tuottavat tietoturvapalveluita organisaatioille, sekä suoraan yrityksille ja organisaatioille, joiden sydäntä lähellä tietoturvan parantaminen on, Saarenmaa sanoo.