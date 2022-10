Operaattori DNA julkisti tänään vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden tuloslukunsa. Niissä yhtiö avaa mielenkiintoisia lukuja esimerkiksi siitä, mitä kännykkätilaajan ARPU eli liittymän laskutus on keskimäärin kuukaudessa.

Tammikuussa Euroopan Unioni päätti, että vuoden 2024 alusta C-tyypin USB-liitäntä on pakollinen latausliitäntä suuressa joukossa akkukäyttöisiä kannettavia laitteita. Nyt komissio on hyväksynyt laturistandardin lopullisesti. Älypuhelimissa suurin kysymys on, mitä Apple tekee.

Vuoden 2022 Millennium-teknologiapalkinto on myönnetty australialaisen New South Walesin yliopiston professori Martin Greenille PERC-aurinkokennon kehittämisestä. Green uskoo, että aurinkokennoissa on edelleen varaa parantaa hyötysuhdetta. Tällä hetkellä roadmapissa on yli 40 prosentin tehokkuus.

Tietoturvayritys Trend Micron uusi tutkimus paljastaa, että rahoitusalan yritykset kuvittelevat olevansa muita toimialoja paremmin suojattuja kiristysohjelmahyökkäyksiltä. Silti ne ovat yhtä lailla alttiita toimitusketjuista kumpuaville vaaroille. Monien kyvykkyys hyökkäysten havaitsemiseen on suorastaan ala-arvoista.

Autoalan turvallisuutta parannetaan nyt vauhdilla, mikä tarkoittaa entistä integroidumpia järjestelmiä esimerkiksi kuljettajaa avustamaan. ADAS-järjestelmään asennetut anturit ja kamerat ovat yhä kehittyneempiä ja ne vaativat virtalähteeltä suurempia virtoja pienemmässä pakkauskoossa.

Käytettyjen iPhone-puhelimien kunnostamisesta ison bisneksen kehittänyt Swappie on tettänyt ensimmäisen laajan ympäristöraportin. Ulkopuolisen arvion mukaan kunnostettuna ostetun puhelimen hiilijalanjälki on peräti 78 prosenttia pienempi kuin uuden puhelimen.

Liittimien ykkösketjuun kuuluva Molex kertoo laajentavansa Pohjois-Amerikan tuotantokapasiteettia avaamalla toisen tehtaan Meksikon Guadalajarassa. Uusi laitos lähes kaksinkertaistaa Guadalajaran tuotantokapasiteetin. Investoinnin koko on 130 miljoonaa dollaria.

Penn State -yliopiston konetekniikan laitoksella on kehitetty sähköauton akku, joka voidaan ladata täyteen 10 minuutissa. Työtä koskeva artikkeli on julkaistu Nature-lehdessä. Tutkimuksen pääkirjoittaja Chao-Yang Wang sanoo, että tarve pienemmille, nopeammin latautuville akuille on suurempi kuin koskaan. - Akkuja ja kriittisiä raaka-aineita, varsinkaan kotimaassa valmistettuja, ei yksinkertaisesti ole riittävästi vastaamaan odotettua kysyntää.

Vuonna 2017 Google julkisti Androidista riisutun version, jolle annettiin nimeksi GO. Kyse on kevyemmästä käyttöjärjestelmästä, jota voidaan ajaa vaatimattomalla raudalla. Goolen mukaan Android GO on nyt asennettu noin 250 miljoonaan älypuhelimeen.

Kyberturvayhtiö Check Point kertoo brändiväärennösraportissaan, että Instagram nousi loppukesällä ensi kertaa väärennetyimpien tuotemerkkien joukkoon. Eniten kyberhuijauksissa hyödynnettiin kuitenkin DHL:n mainetta, kertoo Brand Phishing -raportti.