Uusi peli-idea keräsi miljoonarahoituksen - peli tulee vasta ensi vuonna

Suomalainen peliala vetää edelleen. Tamperelainen Makea Games keräti preseed-kierroksen aikana keräsi yli 1,3 miljoonaa euroa rahoitusta. Yhtiö kehittää uudenlaista peli-ideaa, jossa pelaaja itse luo maailmoita pelkällä peliohjaimella.

Helmikuussa 2022 perustetun pelistudion rahoituskierrokseen osallistui myös Business Finland sekä useita kokeneita pelialan enkelisijoittajia. Kierros saatiin päätökseen elokuussa 2022, vain kuusi kuukautta yrityksen perustamisen jälkeen. Rahoitus mahdollistaa kehitystiimin vahvistamisen uusilla pelialan huippuosaajilla ja esikoistuotteen nopean lanseeraamisen kansainvälisille markkinoille.

Makea Gamesin valttikortti on pelaajayhteisöjen omaa luovuutta hyödyntävä pelialusta. Sen avulla syntyy pelejä aina urheilusta kilpa-ajoon ja räiskintään. Tavoitteena on tuottaa yhdessä pelaajien kanssa loputon määrä sisältöä, jonka myötä pelaajille rakentuu jatkuvasti uutta koettavaa ja pelattavaa. Sisällön tuottamiseen riittää pelkkä peliohjain, eikä uusien kenttien luomiseen tarvitse erillistä editoria tai koodausosaamista.

Makea Gamesin toimitusjohtaja Tomi Toikan mukaan yritys on rakentamassa käyttäjävetoista tai käyttäjän luomaa moninpelimaailmaa, jossa pelaajat voivat tehdä itse lähes millaista pelillistä sisältöä tahansa ja hyödyntää omaa luovuuttaan. - Visiomme on, että Makea Gamesista tulee useiden pelien universumi, jossa on aina uutta pelattavaa, sillä pelisisältöjen luomiseen osallistuvat pelaajat itse.

Ensimmäisen askel kohti tätä universumia on parkourpeli Supermoves, jota kuvaillaan yhdistelmäksi Fall Guys-, Tony Hawk’s Pro Skater- ja Mirror’s Edge -pelejä. Siinä yhdistyvät vapaa liikkuvuus ja ennen kaikkea vuorovaikutus muiden pelaajien kanssa. Pelaajat juoksevat seiniä pitkin, grindaavat ilmojen halki ja kilpailevat yhdessä parkourtemppujen siivittämänä.

Pelaajat voivat rakentaa omia pelikenttiä ja -maailmoja yhtä nappia painamalla erittäin helppokäyttöisellä editorilla - pelkällä peliohjaimella - täydessä moninpelissä ystävien kanssa. Supermoves käyttää uusinta Unreal Engine 5 -pelimoottoria, joka mahdollistaa muun muassa täysin reaaliaikaisen valaistuksen ja massiiviset moninpeliareenat. Supermoves tulee olemaan saatavilla PC:lle ja konsoleille.

Makea Games on mukana Slushissa vajaan kuukauden kuluttua. Lisätietoja osoitteessa makea.games.