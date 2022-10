Minne menet, LabVIEW?

Takavuosina National Instruments järjesti suosittuja NI Days -tapahtumia, joissa esiteltiin uusia laitteita ja LabVIEW´n uusin versio. Nykyistä NI:tä edustaa Benelux- ja Pohjoismaissa CN Rood, joka yrittää elvyttää tapahtumaa ReConnect-nimellä. Eilen tapahtumassa katsottiin, mihin LabVIEW on menossa.

CN Roodilla NI-tiiminjohtajana toimivan William Baarsin mukaan uudistuksia onkin tulossa. Versiointi muuttuu niin, että vanhoista SP- eli Service Pack -paketeista siirrytään vuosineljännesversioihin. Silti luvassa on entiseen tapaan kaksi isoa päivitystä ympäristöön.

Iso käyttäjiä palveleva muutos on se, että jatkuvasta ajurien päivittämisestä päästään eroon. - Jos aiemmin oli sertifioitu projekti, piti sertifioida uudelleen, myös kaikki ajurit. Jatkossa asennetaan lisäosia (addons), joten ajureita ei tarvitse asentaa aina uudestaan, Baars kertoi.

Toinen uudistua on LabVIEW´llä luotujen virtuaali-instrumenttien vertailu, joka aiemmin oli mahdollista vain Professional-lisenssin ostajille. Nyt sama työkalu on myös Base-versiota käyttäville.

Baarsin mukaan LabVIEW´tä halutaan avata yhä enemmän muihin alustoihin. Tällä hetkellä Python on suosittu kieli, koska se parantaa debuggausominaisuuksia ja tukea eri datatyypeille. Pythonin ongelmana on hitaus, mutta Baars lupasi jo, että tulevaisuudessa virtuaali-instrumenteista voidaan suoraan kutsua Python-koodia.

Tulevaisuudessa voidaan luoda ohjaimia ajonaikaisesti. Yksi iso ongelma on LabVIEW´n hieman ajastaan jäänyt käyttöliittymä, graafinen instrumenttien näyttö ei oikein skaalaudu esimerkiksi nykyisille erittäin tarkoille läppärinäytöille. Tämä ongelma on NI:llä hyvin tiedossa ja siihen on tulossa parannuksia.

Välillähän LabVIEW´stä kehitettiin NGV-versio, jossa oli zoom-toiminto, mutta pari vuotta sitten siitä luovuttiin ja fokus laitettiin ”normi-LabVIEW´n” kehitykseen.

ReConnect järjestettiin nyt toisen kerran. Alku on ollut ehkä vaatimaton, mutta tämä ei millään lailla heijasta LabVIEW-käyttäjien määrän kehitystä Suomessa. Tarkkoja lukuja Baarsilla ei Suomen osalta ole, mutta käyttäjien määrä on kasvanut edelleen.

LabVIEWn suurimmaksi haasteeksi Baars nimeää modernisoinnin tarpeen. - Aikanaan LabVIEW oli selvästi aikaansa edellä, mutta nyt se ei enää ole sitä, käyttöliittymää ja instrumenttien esitystä pitää kehittää ja tämän parissa tehdään töitä, Baars kertoi.