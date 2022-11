Neljä ohjelmointikieltä repii kaulaa muihin

TIOBE-indeksi mittaa ohjelmointikielten suosiota verkkohakujen perusteella. Listalla Python, Java, C ja C++ ovat muodostaneet neljän kärjen jo jonkin aikaa. Näiden kielten suosio on omassa luokassaan ja ero muihin näyttää vain kasvavan.

Viime vuonna näiden neljän kielen markkinaosuus oli 40 prosenttia, tänä vuonna jopa 55 prosenttia. Toki tilanne elää hieman koko ajan. Javan pääkilpailija C# on menettämässä jalansijaa, kun taas Pythonin kovimmat haastajat kilpailijat R ja Ruby ovat enemmän tai vähemmän vakiintumassa.

C:lle ja C++:lle on kuitenkin yksi pieni uhka horisontissa: ohjelmointikieli Rust. Rust palasi jälleen 20 parhaan joukkoon kaikkien aikojen korkeimmalla, 0,70 prosentin markkinaosuudella. Rust keskittyy suorituskykyyn ja tyyppiturvallisuuteen. Yksi syy Rustin kasvavaan suosioon on se, että Google alkoi ohjelmoida Androidin matalan tason osia Rust-kielellä.

TIOBE Programming Community -indeksi on ohjelmointikielten suosion indikaattori. Indeksi päivitetään kerran kuukaudessa. Arviot perustuvat ammattitaitoisten insinöörien määrään maailmanlaajuisesti, kursseihin ja kolmansien osapuolien toimittajiin. Arvioiden laskemiseen käytetään suosittuja hakukoneita, kuten Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube ja Baidu.

On tärkeää huomata, että TIOBE-indeksi ei mittaa ohjelmointikielten laatua, eikä sitä, millä kielellä on koodattu eniten koodirivejä.

