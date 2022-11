Espooseen viikonloppuna yli 1300 koodaria

Euroopan suurin koodaustapahtuma järjestetään viikonloppuna Espoossa. 10 000 euron pääpalkinnosta kisaa yli 1300 koodaria. Junction on Euroopan suurin hackathon-tapahtuma, joka palaa livetapahtumaksi kahden koronavuoden jälkeen. Ulkomailta Junctioniin odotetaan yli 600 osallistujaa.

Opiskelijoiden perustama ja vetämä Junction on kasvanut lyhyessä ajassa maailman laajimmaksi hackathon-verkostoksi, jonka tapahtumia on järjestetty Japanissa, Koreassa, Iso-Britanniassa sekä Saksassa. Vuosittainen päätapahtuma järjestetään Dipolissa Aalto-yliopiston kampuksella.

Tänä vuonna Junctioniin valittiin 1300 hackathonharrastajaa yli 88 maasta. Suomessa asuvia osallistujia 700, ulkomailta Suomeen tulee 600. Suurin osa Junctionin osallistujista on koodareita, mutta tapahtuma kerää ihmisiä monipuolisesti eri taustoista.

- Junction on ainutlaatuinen yhteisö siinä mielessä, että se kerää tapahtumiinsa osallistujia hyvin monipuolisista taustoista. Tiimeissä on mukana sekä koodareita että muotoilijoita, Suomesta ja ulkomailta. Ikähaarukka on tänä vuonna 16-54, kertoo Junctionin toimitusjohtaja Akseli Aho.

Viikonlopun aikana osallistujat pääsevät tiimeittäin kehittämään uusia ratkaisuja teknologian avulla tapahtuman yhteistyökumppaneille. Tänä vuonna Junctionin yhteistyökumppanit, kuten Wolt, Aiven ja Reaktor etsivät osallistujilta ratkaisuja muun muassa kaupunkien ympäristöystävällisyyteen sekä nuorten aikuisten mielenterveysongelmien taklaamiseen. Osallistujilla säilyy oikeus omiin ratkaisuihinsa myös kilpailun jälkeen.