AMD:n edistysaskeleet prosessoritekniikassa näkyvät myös supertietokoneiden listalla. Uusimmalla listalla AMD:n EPYC-sarjan prosessorit vauhdittavat sataayhtä konetta top500-listalla. Valtaosa listalle tulleista uusista koneista perustuu AMD:n prosessoreihin.

Valokuituun investoidaan nyt satoja miljoonia euroja vuodessa. Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto arvioi tänään jopa, että markkinat ovat kuumentumassa. Lisävauhtia haetaan kumoamalla kuituun liittyviä myyttejä ja esittelemällä niiden etuja muihin laajakaistatekniikoihin verrattuna.

Nokia Säätiö on myöntänyt vuoden 2022 tunnustuspalkinnon Helsingin yliopiston luonnontieteellisen tiedekasvatuksen professori Maija Akselalle. Säätiö antaa tunnustuksen ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä matematiikan, luonnontieteiden, ympäristöopin ja teknologian opetuksen kehittämisessä sekä tiedekasvatuksen vahvistamisessa.

TechInsights on tehnyt iPhone 14 -puhelimelle ruumiinavauksen ja arvioinut sen materiaali- ja valmistuskustannuksia. Tulos on jopa yllättävä. Kun iPhone 13:n kustannukset olivat viime vuonna 505 dollaria kappale, uusin iPhone 14 on kustannuksiltaan neljä dollaria halvempi.

Sveitsiläinen u-blox on esitellyt autojen paikannusmoduulin, joka kestää jopa 105 asteen lämpötilat. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi kuljettajaa avustavien ADAS-sovellusten vaatima paikkatietolaite voidaan sijoittaa mihin tahansa ajoneuvossa.

Tamperelainen IoT-verkkoprotokollastaan tunnettu Wirepas on nimittänyt Simon Beresford-Wylien hallituksensa uudeksi puheenjohtajaksi. Beresford-Wylie toimii nykyään Imagination Technologiesin toimitusjohtajana, mutta takavuosina hän toimi Nokia Siemens -verkkoyrityksen toimitusjohtajana.

PICMG on järjestö, joka kehittää teollisuuden korttistandardeja. Viime vuonna julkistettu COM-HPC on uusin ja selvästi suorituskykyisin sulautettu kortti. Nyt se on saanut laajennukset, joilla kortti saadaan tukeman FuSa-toimintoja. Mutta mikä on FuSa?

Esineiden internet, teollinen internet, Teollisuus 4.0. Tällä lapsella on monta nimeä ja kyse on nopeasti kasvavasta liiketoiminnasta. Trading Platformsin datan perusteella IOT kasvaa tänä vuonna 19,5 miljardin dollarin liiketoiminnaksi. Kasvua edellisvuoteen tulee 13 prosenttia.

HMD Global on julkistanut uuden version T-sarjan tabletistaan. T21 pitää sisällään edeltäjänsä hyvät ominaisuudet, mutta uuttakin on tuotu mukaan. Näyttö on tarkentunut 2K-tasoon ja nyt tabletilla voi soittaa video- ja äänipuheluita.

Pii on nykyään eniten käytetty puolijohdemateriaali. Se on ollut avainroolissa tietokoneiden laskentatehon huimassa kasvussa viime vuosina, mutta materiaalin rajat ovat tulleet vastaan. Piin korvaamista kovan hiukkassäteilyn ympäristöissä käytettävissä laitteissa hidastaa osaltaan se, että uusien materiaalien toimivuus säteilyolosuhteissa on pitkälti arvoitus. Tätä selvitetään apulaisprofessori Andrea Sandin vetämässä hankkeessa.