Incap löysi oman mallinsa

Incapilla on pitkä historia suomalaisena elektroniikan sopimusvalmistajana, mutta 10 vuotta sitten se oli kriisiyritys. Toimitusjohtaja Otto Pukk kehuu uuden Incapin hajautettua mallia. Kaikki päätöksenteko on pienissä yksiköissä, ne omistavat työt ja tuntevat vastuun liiketoiminnasta. Incapin kulujen perusteella malli näyttää selkeästi toimivan.

- Jokaisessa asiakastapaamisessa meillä on aina mukana henkilö, joka voi tehdä tuotantoa koskevia päätöksiä. Päätös voidaan aina tehdä saman tien.

Otto Pukk tuli Incapille 2015 Viron tehtaan johtajaksi. Tuolloin liikevaihto oli noin 35 miljoonaa euroa, mistä alle viisi prosenttia tuli Virosta ja yhtiö teki tappiota. Nyt yhtiö teki kolmannella neljänneksellä 70,6 miljoonaa euroa eli 50 prosenttia viimevuotista enemmän liikevaihtoa. Liikevoittoa heinä-syyskuu teki 7,7 miljoonaa euroa. - Ennusteemme tälle vuodelle on 262-270 miljoonaa euroa ja liikevoitoksi 38-42 miljoonaa euroa. Incap on nyt täysin eri yritys ja yli 10 kertaa suurempi kuin minun aloittaessani.

Pienten katteiden sopimusvalmistuksessa yli 10 prosentin kate on kova. Mikä siis on yhtiön salaisuus?

- Ei siinä mitään salaisuutta ole, vaan takana on kovaa työtä. Olemme kasvaneet tasaisesti jo pidemmän aikaa. Olemme kasvattaneet entisten asiakkaiden kanssaa, mutta saaneet myös uusia asikkaita, Pukk selventää.

Incapilla on tehtaat Kuressaaressa Saarenmaalla, Slovakiassa, Englannissa ja Intiassa kaksi. Kolmas tehdas on Intiassa rakenteilla ja sen pitäisi valmistua ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Pääkonttori on silti edelleen Helsingissä, vaikka siellä onkin vain neljä työntekijää. Pukk inte pendelöi tasaisesti Helsingin ja Tallinnan välillä.

- Olemme ylpeästi suomalainen yritys. Meillä on myös syytä olla ylpeitä siitä, miten onnistuimme kääntämään yrityksen kurssin. Muutuimme Helsingin pörssin mädästä omenasta menestystarinaksi.

Varsinainen bisnes ei sinänsä ole muuttunut miksikään. - Valmistamme kuitenkin yhä elektroniikkaa, mutta erilaisella mallilla. Pelkässä elektroniikan valmistamisessa ei ole rahaa. Avain on rakentaa palvelut tuotannon ympärille. Se on ainoa tapa tehdä rahaa tällä alalla.

Otto Pukkin mukaan on mielenkiintoista huomata, että ne asiakkaat, jotka ulkoistavat eniten, säästävät eniten rahaa. - Samalla me teemme parhaat katteemme näiden asiakkaiden kanssa. Tämä on klassinen win-win-tilanne, Pukk kertoo.

Tulevaisuuskin näyttää valoisalta. Elektroniikkaa lisätään jatkuvasti kaikkeen. On muitakin Incapia hyödyttäviä trendejä.

- Tuotantoa tuodaan takaisin Eurooppaan Kiinasta. Itä-Eurooppa ja Viro hyötyvät tästä. Lisäksi yritykset ulkoistavat yhä enemmän palvelujaan. Startupit lähtevät jo liikkeelle siitä, että ne eivät halua tehdä laitevalmistusta. Tämä kehitys varmasti jatkuu.

Ja voi sitä kasvaa muutenkin. - Kasvamme orgaanisesti varsin mukavasti ja kannattavasti. Katsomme kuitenkin samalla yrityksiä, jotka sopisivat omaan yrityskulttuuriimme. Maantieteellisesti kiinnostavia alueita ovat Saksa ja USA. Uskon, että muutaman vuoden kuluessa löydämme sopivan kohteen, Pukk päättää.