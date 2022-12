Talousuutisia tekevä Finbold on tarkastellut Applen tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia viimeisen viiden vuoden aikana. Tänä vuonna summa kasvaa jo 26,25 miljardiin dollariin. Apple panostaa tutkimukseen yli viisi kertaa enemmän kuin Suomen suurin tutkimusyritys Nokia.

Covid-19-pandemialla on ollut oma vaikutuksensa sulautettujen järjestelmien markkinakehityksessä ja se on merkittävästi lisännyt koneoppimiseen liittyvän automaation, ilmaisun ja edge-prosessoinnin suosiota.

Ericsson kertoo saavuttaneensa uuden ennätyksen 5G-verkkojen uplink-yhteyksissä yhdessä australialaisen Telstran ja Qualcommin kanssa. Australian Queenslandissa päätelaitteesta saatiin siirtymään dataa verkkoon päin 7,3 gigabitin sekuntinopeudella.

Suomalainen Sensible 4:n DAWN-ohjelmisto ohjaa jatkossa japanilaisen kuljetusajoneuvojen valmistaja UD Trucksin raskasta kuorma-autoa teollisella alueella Japanissa. Projekti on lähtölaukaus UD Trucksin ja Sensible 4:n väliselle yhteistyölle.

MIPS on takavuosien iso nimi RISC-prosessoreissa ja nyt yhtiö siirtyy vauhdilla avoimeen Berkeleyn yliopistossa kehitettyyn RISC-V-arkkitehtuuriin. Yhtiö kehittää erittäin suorituskykyisiä prosessoreja, mikä vaatii paljon myös niiden verifioinnilta eli toiminnallisuuden varmentamiselta.

Jos polttomoottoriautoon halusi enemmän tehoa, piti joko vaihtaa moottori tai yrittää virittää sen hyötysuhdetta. Sähköautossa lisätehoja tai pidempää kantamaa yhdellä latauksella voidaan saada valitsemalla edistyneempi tehomoduuli.

Kun kameroiden määrä ja niiden resoluutio autoissa kasvaa, tuotetun kameradatan siirto auton tietokoneeseen vaatii yhä laajemman kaistan. VSI on nyt esitellyt markkinoiden ensimmäisen standardinmukaisen SerDes-piirin, joka tukee uusinta ASA Motion Link -väylästandardia.

Autonomisessa ajamisessa on monia haasteita, joista pienin ei ole se laskentakapasiteetti, mitä tarvitaan kamera-, tutka-, lidar- ja ultraääniantureiden tuottaman datan prosessointiin. Piilaaksolainen Ambarella esittää elegantiksi ratkaisuksi uutta Oculii-ohjelmistoaan. Sitä ajetaan keskitetysti yhdellä CV3-tekoälyprosessorilla.

Yhä useampi sulautettu laite saa virtansa C-tyypin USB-väyän kautta. EU:n tuore laturidirektiivi vahvistaa tätä kehitystä omalta osaltaan. STMicroelectronics yksinkertaistaa näiden eri laitteiden suunnittelua uusimmalla X-CUBE-TCPP-ohjelmistopaketillaan.

IT- ja konsultointiyhtiö CGI perustaa Suomeen uuden osaamiskeskuksen, joka on erikoistunut avaruusteknologioiden, satelliittidatan ja paikkatiedon hyödyntämiseen eri toimialoilla. Toiminnassa yhdistetään CGI:n Suomessa jo perinteisesti vahvaa paikkatieto-osaamista yhtiön kansainvälisisiin avaruusteknologiahankkeisiin. Samalla Suomessa käynnistetään uusien asiantuntijoiden rekrytoinnit.