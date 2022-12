Kaiken sähköistyminen on nostanut litiumin kysynnän pilviin. Niin suureksi, että kysyntään on tulevaisuudessa todennäköisesti mahdotonta vastata. Kanadalainen Salient Energy on kehittänyt sinkki-ioniakun, joka pystyy samaan energiatiheyteen, akustojen kokoon ja elinkaareen kuin litiumioniakut.

Ericsson ja Apple ovat kiistelleet 5G-patenttien maksuista jo pidemmän aikaa. Viime vuonna kiista ylsi oikeuteen asti, kun molemmat haastoivat toisensa Yhdysvalloissa. Nyt yritykset ovat päässeet sopuun.

Apple ilmoittaa parantavansa käyttäjien tietoturvaa monella tavalla. Suojaus paranee iMessage-viesteissä, Apple ID -kirjautumisessa ja datan tallennuksessa iCloud-pilvipalveluun. Samalla käyttäjälle tulee paitsi oikeus hallita dataansa laajemmin, myös vastuu suojauksesta.

COM-HPC on sulautettujen korttitietokoneiden standardeja kehittävän PICMG:n viime vuosien tärkeimpiä, jos ei tärkein standardi. Isoksi merkitykseltään nousee myös COM-HPC:n Mini-versio jonka tekniikka on saatu lyötyä lukkoon ennätysajassa.

Saksalainen SEGGER tunnetaan sulautettujen sovellusten työkalujen kehittäjän. Nyt yhtiö on esitellyt tekniikan, jolla näytötöntä (headless) sulautettua sovellusta voidaan ohjata toisen laitteen näytöllä. Tähän tarvitaan vain USB-liitäntä ja emVNC Server -palvelinratkaisu.

Talousuutisia tekevä Finbold on tarkastellut Applen tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia viimeisen viiden vuoden aikana. Tänä vuonna summa kasvaa jo 26,25 miljardiin dollariin. Apple panostaa tutkimukseen yli viisi kertaa enemmän kuin Suomen suurin tutkimusyritys Nokia.

Covid-19-pandemialla on ollut oma vaikutuksensa sulautettujen järjestelmien markkinakehityksessä ja se on merkittävästi lisännyt koneoppimiseen liittyvän automaation, ilmaisun ja edge-prosessoinnin suosiota.

Ericsson kertoo saavuttaneensa uuden ennätyksen 5G-verkkojen uplink-yhteyksissä yhdessä australialaisen Telstran ja Qualcommin kanssa. Australian Queenslandissa päätelaitteesta saatiin siirtymään dataa verkkoon päin 7,3 gigabitin sekuntinopeudella.

Suomalainen Sensible 4:n DAWN-ohjelmisto ohjaa jatkossa japanilaisen kuljetusajoneuvojen valmistaja UD Trucksin raskasta kuorma-autoa teollisella alueella Japanissa. Projekti on lähtölaukaus UD Trucksin ja Sensible 4:n väliselle yhteistyölle.

MIPS on takavuosien iso nimi RISC-prosessoreissa ja nyt yhtiö siirtyy vauhdilla avoimeen Berkeleyn yliopistossa kehitettyyn RISC-V-arkkitehtuuriin. Yhtiö kehittää erittäin suorituskykyisiä prosessoreja, mikä vaatii paljon myös niiden verifioinnilta eli toiminnallisuuden varmentamiselta.