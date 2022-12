Solita jatkaa vahvaa kasvuaan Ruotsissa. Ruotsissa vuodesta 2017 toiminut Solita on laajentanut data-, palvelumuotoilu- ja pilviliiketoimintaansa ohjelmistokehitykseen myös Ruotsissa ja perustaa nyt Ruotsiin ohjelmistokehitysyksikön.

Auringonvalo on monella tapaa ihanteellinen uusiutuva energianmuoto, sillä mikäli lähde lakkaa olemasta, meillä on sähkönsaantia suurempia ongelmia. MIT:n eli Massachusetts Institute of Technologyn tutkijat ovat nyt onnistuneet kehittäneet ultraohuen aurinkokennon, joka voidaan asentaa lähes minkä tahansa pinnan päälle.

Monilla komponenteilla on edelleen saatavuusongelmia ja valmistajat pyrkivät lisäämään tuotantoaan vastatakseen kysyntään. Tämä näkyy puolijohteiden tuotantolaitteiden kaupassa, joka on kiihtymässä uuteen ennätykseen pian päättyvän vuoden aikana.

Nokia ja saksalainen mittauslaitavalmistaja Rohde & Schwarz ovat sopineet tutkivansa yhdessä drone-pohjaisen verkkomittausratkaisun toteutettavuutta. Hanke lähtee liikkeelle prototyypillä. jossa Nokian drone-alustaan integroidaan 4.9G/LTE- ja 5G-verkkomittausohjelmisto.

Berliinissä viime viikolla järjestetyssä kansainvälisessä piensatelliittikonferenssissa palkittiin kymmenen Microlauncher Payload Competition -kilpailuun osallistunutta piensatelliitin suunnittelijaa satelliitin ilmaisella laukaisulla avaruuteen. Yksi ilmaisen matkan kiertoradalle voittaneista satelliiteista on Merenkurkun oma KvarkenSat-piensatelliitti.

Yleisesti arvioidaan, että 6G-verkot voisivat olla käytössä joskus vuoden 2030 tienoilla, joten niiden kehitystyö on alkanut jo vuosia sitten. ETSI on nyt käynnistänyt työryhmän, jonka tarkoitus on kartoittaa terahertsialueen hyödyntämistä 6G-viestintään.

Elektroniikkamyymälöissä monen katse kiinnittyy uusiin 8K-resoluutiota tarjoaviin televisioihin. Laitteet ovat vielä kalliita, mutta vievät toki viihteen ja urheilun aivan uudelle tasolle. EU:n lainsäädäntö näyttää kuitenkin kieltävän 8K-televisioiden myynnin ensi vuonna.

Helmikuussa 2011 Nokia ilmoitti ryhtyvänsä älypuhelinkehityksessä yhteistyöhön Microsoftin kanssa. Symbianin korvaajaksi oli valittu Windows Phone -alusta. Pitkään yhtiön älypuhelinten ohjelmistokehityksessä työskennellyt Erkki Koivusalo kertoo, mikä tässä meni vikaan.

Energiatehokkuuden vaatimusten kasvaminen ja kaiken sähköistyminen on nostamassa tehoelektroniikan merkitystä sekä sovelluskehityksen kannalta että markkinavoimana. Tämä näkyy ensi toukokuussa Nürnbergissä järjestettävän PCIM-messun näytteilleasettajamäärässä, joka on jo nyt kasvanut 350:een.

Nokian katoaminen matkapuhelinten markkinoilta vuosikymmen sitten on edelleen iso haava suomalaisen elektroniikan historiassa. Tappion syitä on esitelty ja analysoitu kirjoissa ja lukuisissa lehtiartikkeleissa ja tv-ohjelmissa. ETN haastatteli pitkän uran Nokia-puhelinten ohjelmistokehityksessä toiminutta Erkki Koivusaloa. Hän antaa oman näkemyksensä siitä, mikä Nokian kännykkäbisneksessä meni vikaan.