Valoo laajentaa kuituverkkoaan 150 miljoonalla eurolla

Valokuituyhtiö Valoo Täyskuitu laajentaa kuituverkkonsa ulottumaan lähivuosina satoihin tuhansiin suomalaisiin koteihin. Uusin investointipäätös on kooltaan 150 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä Valoo tekee verkonrakennusyhtiöiden kanssa sopimuksia eri puolilla maata. Vuoden 2023 alusta alkaen yksi suurimmista Valoon kumppaneista on TLT-Connection, joka on osa Vinci Energies yhtiötä. Sopimus on nelivuotinen.

Toimitusjohtaja Tommi Linnan mukaan Valoo julkaisee jo lähiviikkoina aikana useita vastaavia sopimuksia. Ensi vuonna yhtiö rakennuttaa valokuituverkkoja yli 20 paikkakunnalla yli 50 000 kotitaloudelle. Kyseessä ovat Suomen kaikkien aikojen mittavimmat valokuituverkkojen rakentamishankkeet.