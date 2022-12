Tänä vuonna Metaksi muuttunut Facebook kirjasi vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 9,4 miljardin dollarin tappiot metaversumia kehittävän Reality Labsin osalta. Tämä tai välillä rankaksikin yltynyt kritiikki ei estä Mark Zuckerbergia jatkamasta panostuksia.

Does it Matter? Matter on ylimmän kerroksen protokolla, joka tarkoitus on saada kaikki IoT-laitteet keskustelemaan keskenään. Nyt NXP laajentaa standardia tukevaa piiritarjontaa markkinoiden ensimmäisellä Matter-yhteensopivalla kolmen radion järjestelmällä, joka on integroitu i.MX RT -ohjaimelle.

Valokuituyhtiö Valoo Täyskuitu laajentaa kuituverkkonsa ulottumaan lähivuosina satoihin tuhansiin suomalaisiin koteihin. Uusin investointipäätös on kooltaan 150 miljoonaa euroa.

Simulink on suosittu suunnittelujen mallinnuksen ja simuloinnin graafinen työkalu. Nyt MathWorks ja Infineon Technologies ovat esitelleet laitteistotukipaketin, joka mahdollistaa työkalujen käytön Infineonin uusimpien AURIX TC4x -sarjan mikro-ohjainten suunnitteluun ajoneuvoihin.

RISC-V on Berkeleyn yliopistossa kehitetty avoin RISC-käskykanta, jonka suosio kasvaa nyt kulovalkean tavoin. Yhä useammin RISC-V-prosessori on mukana ohjelmoitavilla FPGA-piireillä. Microchipin julkistukset RISC-V Summitissa ovat tästä yksi osoitus.

Itänaapurimme ansiosta saamme mekin osamme erilaisista verkkohyökkäyksistä. Esimerkiksi viime viikolla HSL:n palvelut olivat nurin palvelunestohyökkäyksen takia. Etätöiden tekemisen näkökulmasta Suomi on kuitenkin maailman kyberturvallisin maa.

ETN on julkaissut uusimman digitaalisen ETNdigi-lehden, jossa on taas mukana laaja kattaus artikkeleita ja uutisia eri alueilta. Osallistu nyt lehden lukijakilpailuun ja voit voittaa Huawein upean Watch GT 3 Pro -älykellon.

Jokainen, joka on joskus halunnut korjata tietokonetta tietää, että usein joutuu tekemään kauan ruuvimeisselin kanssa töitä, jotta edes pääsee kiinni komponentteihin. Dell on lanseerannut Luna-nimisen konseptiläppärin, jonka voi purkaa alle minuutissa. Ilman ruuvimeisseliä.

Google ilmoitti perjantaina lisäävänsä päästä-päähän -salauksen Gmail-sähköpostipalveluunsa. Google kutsuu toimintoa nimellä E2EE (end-to-end encryption). Aiemmin vastaava salaus on ollut toiminnassa useissa muissa Googlen palveluissa.

Nokia ja A1 Austria ilmoittivat tänään, että ne ovat onnistuneesti demonneet kolman kantoaallon 5G SA -yhteyttä kokeiluverkossa Itävallassa. Onnistuneessa kokeessa datanopes verkosta päätelaitteeseen kasvoi 2 gigabittiin sekunnissa.