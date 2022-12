Voisiko sijoittamiselle tehdä ”uberit”?

Jos ajattelee termiä sijoittaminen, tulee helposti mieleen varakkaat, vanhat miehet. TradeRepublic on uusi peluri sijoitusmarkkinoilla. Yhtiön Suomen maajohtaja Hugo Suidgeest haluaa mullistaa tämän kaiken. - Sijoittamisesta pitää tulla yhtä yleistä kuin säästämisestä, Suidgeest esittää.

Toiveelle on jopa kansantaloudellisia syitä. TradeRepublicin idea sai alkunsa Saksassa, kun huomattiin, etteivät ihmiset tulevaisuudessa tule toimeen eläkesäästämisellä. Jos haluaa jatkaa samalla, kovalla työllä ansaitulla elintasolla, on pakko löytää muita keinoja rahoittaa elämisensä.

Sijoittaminen on oikeastaan ainoa looginen ratkaisu. Se on kuitenkin nykyisellään hankalaa. Esimerkiksi pankkien sijoitusinstrumentit ovat hankalia, jäykkiä ja kalliita järjestelyjä. Siksi moni ennemmin säästää. Tätä Hugo Suidgeest pitää hölmönä.

- Jos sijoittaa 160 euroa kuukaudessa 40 vuoden ajan, kerää miljoona euroa. Jos säästää saman verran kuukaudessa, pottiin kertyy 77 000 euroa.

TradeRepublic tekee sijoittamisesta helppoa ja edullista. Suidgeestin mukaan suuri yleisö ei vielä sijoita. - Yritämme laskea kynnystä ryhtyä sijoittamaan.

Tavallaan voisi sanoa, että TradeRepublic yrittää tehdä ”uberit” sijoittamiselle. Suidgeest jopa pitää vertailusta. Alku on ainakin ollut lupaava, ehkä osin sen takia, että jokainen transaktio eli välitystoimeksianto maksaa vain yhden euron.

- Tämän vuoden aikana asiakkaiden määrä on kaksinkertaituut yli 11 miljoonaan. Nyt laajennamme kovaa vauhtia, Suomessa aloitimme lokakuussa, Suidgeest kertoo.

Suomalaisasiakkaat ovat innostuneet erityisesti TradeRepublicin säästöohjelmista. Suosituimmat ovat syksyn aikana olleet esimerkiksi MSCI World -rahasto, joka seuraa noin 1 600 osakkeen kurssikehitystä 23 eri teollisuusmaassa sekä kehittyvien markkinoiden indeksirahastot. - Säästöohjelmamme ovat rahastosijoittamisen markkinoille todellinen ”game changer”, Suidgeest kehuu.

Kaiken keskiössä on tietenkin data. TradeRepublic luottaa Amazonin AWS-pilvipalveluun. Käyttäjän käsissä keskeisessä roolissa on sovellus. Sen täytyy olla helppokäyttöinen ja vastata käyttäjän tarpeisiin.

TradeRepublic on vasta taipaleensa alussa. Nyt yhtiö investoi voimakkaasti, laajenee maantieteellisesti ja lisää uusia toimintoja. ”Uberisaation” yksi ongelma tähän asti on ollut, että harva eri sektoreita mullistavista palveluista on oikeasti tuottanut rahaa. Miten TradeRepublic vastaa omistajiensa toiveisiin? - Säästöohjelmamme on nyt kannattavaa liiketoimintaa. Sijoittajat ovat hyvin tarkkoja nykyään. He haluavat tietää, miten yritys toimii ja pysyvätkö käyttäjät mukana.

Suidgeest näkee, että muutos sijoittamisessa on jo alkanut. - Asiakkaamme ovat nuorempia ja heidän joukossaan on enemmän naisia. Olemme jo nyt laskeneet kynnystä aloittaa sijoittaminen, Suidgeest päättää.