Suomesta tullut houkuttelevampi kohde kyberhyökkäyksille

Tietoturvayritys Check Pointin tutkimusosasto kertoo, että Suomessa kyberhyökkäysten määrä kasvoi 81 prosenttia vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna. Keskimäärin vuonna 2022 Suomessa oli 1228 kyberhyökkäystä viikoittain organisaatiota kohti.

Globaalisti kyberhyökkäysten määrä lisääntyi eniten vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna Pohjois-Amerikassa (+52 %), Latinalaisessa Amerikassa (+29 %) ja Euroopassa (+26 %). Näiden lukujen valossa on selvää, että Suomesta tuli viime vuonna aiempaa houkuttelevampi kohde kyberrikollisille.

Kasvu perustui globaalisti pienten hakkeriryhmien toimintaan, jossa kohteena ovat kotitoimistot. Myös oppilaitoksiin hyökättiin kiihtyvällä vauhdilla ja näissä iskuissa yritettiin murtautua järjestelmiin yhteistyötyökalujen kautta. Iskujen kohteena oli usein oppilaitoksia, jotka siirtyivät COVID-19:n jälkeen verkko-oppimiseen.

Kyberhyökkäysten lisääntyminen johtui osittain myös hakkereiden kiinnostuksesta terveydenhuollon organisaatioihin, joihin kohdistuvien hyökkäysten määrä kasvoi eniten muihin toimialoihin verrattuna vuonna 2022. CPR varoittaa myös hakkereiden nopeasti kasvavasta kiinnostuksesta tekoälyteknologioita, kuten ChatGPT:tä, kohtaan, mikä voi entisestään lisätä kyberhyökkäysten määrää vuonna 2023.

ChatGPT on mielenkiintoinen uusi hykkäyspinta kyberiskuille. Kyse on tekoälyn ohjaamasta chatbotista, jonka on arvioitu jopa uhkaavan Googlen asemaa netin hakumoottorina. Check Point Research on jo nähnyt ensimmäiset tapaukset, joissa kyberrikolliset käyttävät ChatGPT:tä haitallisten työkalujen kehittämiseen.

Maanalaisilla hakkerointifoorumeilla uhkatoimijat luovat tietovarastoja, salaustyökaluja ja helpottavat petostoimintaa. Esimerkiksi joulukuussa USDoD-niminen hakkeri julkaisi Python-skriptin, jonka hän korosti olevan "ensimmäinen koskaan luotu skripti". Kun toinen kyberrikollinen kommentoi koodin tyylin muistuttavan openAI-koodia, USDoD vahvisti, että OpenAI auttoi koodin viimeistelemisessä. Tämä voi CPR:n mukaan tarkoittaa, että potentiaaliset verkkorikolliset, joilla on vähän tai ei ollenkaan kehitystaitoja, voisivat hyödyntää ChatGPT:tä haitallisten työkalujen kehittämiseen.