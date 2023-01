Uudessakaupungissa odotetaan uusia sähköautoprojekteja

Valmet Automotive on antanut tänään neuvotteluesityksen henkilöstön vähentämistarpeesta Uudenkaupungin autotehtaalla. Yhtiön mukaan autotuotannon määrä tulee alkaneen vuoden aikana vähenemään.

Tuotantomäärien laskuun liittyvät muutosneuvottelut koskevat koko autonvalmistusliike-toimintaan liittyvää henkilöstöä. Sopeutustarve on enintään 630 henkilöä. Työnantaja harkitsee toimenpiteeksi lomautuksia, irtisanomisia ja toimenkuvien muutoksia. Sopeutustarpeen toteutukseen etsitään neuvotteluissa henkilöstön ja yrityksen edut parhaiten huomioivia ratkaisuja.

Muutosneuvotteluissa käsiteltävä sopeutustarve ei koske yrityksen akkuliiketoimintoja. Itse asiassa Valmet Automotivella on jatkuvasti avoimia työpaikkoja, jotka liittyvät akkuliiketoimintaan.

Historiassaan Valmet Automotive on käynyt läpiä useita yt-neuvotteluja. Välillä henkilöstöä on lomautettu, kun tuotantoa on kutistettu tai jonkin mallin tuotanto on päättynyt. Nämä prosessit ovat yleensä päättyneet nopealla aikataululla ja kääntyneet henkilöstön kasvattamiseen, kun tuotantomäärät ovat taas kääntyneet kasvuun.

Nyt tuotannossa on mahdollisesti tultu jonkinlaiselle vedenjakajalle. Polttomoottoriautojen tuotantoa ollaan lähivuosien aikana ajamassa alas. Tilalle tulee sähkövoimalle toimivien autojen tuotantoa. Volyymit voivat olla massiivisia, mutta toki sopimusvalmistajan täytyy aina todistaa kyvykkyytensä uuteen tuotantoon. Uudenkaupungin tehtaan rekordi on tältä osin erinomainen, joten tulevaisuus ei ole aivan niin synkkä kuin tämän päivän tiedote antaisi ymmärtää.

Kuva: Valmet Automotive