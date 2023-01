Yli 10 prosenttia tietokoneista on nyt suojattomia

Microsoft on lopettanut päivitykset Windows 7-, Windows 8- ja Windows 8.1-kättöjärjestelmilleen. Päätös koskee satoja miljoonia käyttäjiä, sillä vuoden 2022 lipulla Windows 7:aa käytti vielä 11,2 prosenttia kaikista Windows-käyttäjistä. Windows 8.1:n osuus oli joulukuun lopulla 2,6 prosenttia.

Kun Windowsin markkinaosuus vuoden päättyessä oli yli 75 prosenttia, tämä tarkoittaa, että karkeasti joka kymmenes henkilökohtainen tietokone maailmassa on nyt vailla suojauspäivityksiä.

Windows 7:n markkinaosuus on iso, kun ajatellaan että sen toimitukset markkinoille päättyivät jo vuonna 2016. Jos ajatellaan, että maailmassa on miljardi tietokonetta, vanhaa Windowsia käyttää tällä hetkellä yli sata miljoonaa ihmistä. Luku on itse asiassa selvästi tätä suurempi, analyytikoiden mukaan jopa 140 miljoonasta käyttäjästä.

Selvästi suosituin Windows-versio on tällä hetkellä Windows 10, jonka osuus markkinoista on lähes 68 prosenttia. Uusin eli Windows 11 löytyy lähes 17 prosentista Windows-koneita. Toisaalta joka kahdessadas kone on varustettu edelleen Windows XP:llä.

Windows 8.1 -käyttäjille Microsoft on laatinut ajantasaiset ohjeet.