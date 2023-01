Myöhästynyt neljännen polven Xeon on Intelin odotettu vastaisku

Intel on tehnyt yhtiön itsensä mukaan yhden historiansa tärkeimmistä tuotejulkistuksista, kun se esitteli neljännen sukupolven Xeon-prosessorit, joita on kehitetty koodinimellä Sapphire Rapids. Lisäksi Intel esitteli Xeon CPU Max -sarjan prosessorit sekä datakeskusten palvelimiin tarkoitetun GPU Max -sarjan.

Sapphire Rapids ei ole syntynyt mitenkään onnellisten tähtien alla. Alun perin perhe piti julkistaa jo vuonna 2022 ja sen kehitys alkoi jo vuonna 2015. Intelille kyse on uudenlaisesta suunnittelusta, jossa samaan pakettiin istutetaan useita siruja.

Ehkäpä hyvää kannatti odottaa. Edeltävään Xeon-polveen verrattuna uusi prosessori tuou 53 prosenttia lisää suorituskykyä ja wattia kohti suorituskyky paranee 2,9-kertaiseksi. Tämä perustuu räätälöityihin työkuormiin ja integroitujen kiihdyttimien käyttöön.

Neljännen sukupolven Xeon-variantit löytyvät Intelin taulukosta.

Uusi Xeon on tavallaan palvelinpiireistä keväällä 2021 asti vastanneen Sandra Riveran kova saavutus. Hänen johdollaan piiriperhe saatiin maailman asti. Sen rinnalla kehitettiin Xeon Max -grafiikkaprosessori, jolla on yli 100 miljardia transistoria. Tämä GPU on tarkoitettu fysiikan ja talouden raskaaseen laskentaan.