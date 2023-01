Apple esitteli eilen uudet Macbook Pro- ja Mac mini -kannettavansa, mutta mielenkiintoisimpia uutuuksia olivat laitteiden moottorina toimivat M2 Pro- ja M2 Max -prosessorit. Apple on vain kolmessa vuodessa onnistunut kehittämään Arm-pohjaiset prosessorit, joilta Intelin tehokkaimmatkin prosessorit saavat rankasti pataan.

Puolijohteita myytiin viime vuonna 601,7 miljardilla dollarilla. Summa on uusi ennätys, mutta vain 1,1 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Syyt löytyvät Venäjän hyökkäyssodasta, koronasta, inflaatiosta, kasvavista energiakustannuksista ja korkojen noususta, analysoi Gartner.

Dell on esitellyt peräti 13 uutta palvelinta PowerEdge-sarjaansa. Lisätehoa tuodaan neljännen sukupolven Intel Xeon -prosessoreilla. Samaan aikaan markkina muuttuu palvelimissa yhä vaikeammaksi.

Ohjelmistotalo Tiobe rankkaa ohjelmointikielten suosion kuuluisalla indeksillään, joka mittaa hakukonehakuja. Tammikuun tuoreella listalla muutoksia on hyvin vähän. Python jatkaa kärjessä ja niskaan hengittää C.

Artikkelisarjan edellisissä osissa on valotettu eri ADAS-järjestelmien kehityskulkuja. Tässä sarjan päättävässä artikkelissa paneudutaan kuljettajan valvontaan ja vireystilan havainnointiin, jotka ovat erittäin tärkeässä osassa, kun tavoitteena on kokonaisvaltainen autonominen ajaminen. Sen lisäksi käsitellään ympäristön havainnointia ja peilien asettelua.

Monissa kohteissa teollisuus-PC:n virkaa voi toimittaa litteä paneelitietokone. Saksalainen Kontron on esitellyt FlatClient PRO -sarjan paneelitietokoneisiin versiot, joissa laskennasta huolehtii 11. sukupolven Intel Core -prosessorit. Tukevat täysmetallikoteloidut paneelitietokoneet on helppo puhdistaa ja desinfioida niiden naarmuuntumattoman ja saumattoman etuosan ansiosta, joka on valmistettu karkaistusta lasista.

Berkeleyn yliopistossa kehitetty avoin RISC-V-arkkitehtuuri on saavuttanut lyhyessä ajassa paljon suosiota, mutta tämä on vasta alkua. Joulukuussa järjestetyssä RISC-V_ Summit -tapahtumassa RISC-V Internationalin toimitusjohtaja Calista Redmond hehkutti, että RISC.Vn voitto on lopulta väistämätöntä.

Ensi kuun alussa Samsung julkistaa uudet Galaxy S23 -sarjan älypuhelimensa. Laajasti uutisoidun tiedon mukaan sarjan Ultra-huippumallissa tulee olemaan 200 megapikselin kamerakenno. Tämä voi olla Samsungin salainen ase taistelussa muita Android-huippumalleja, mutta erityisesti Applen iPhonen kameroita vastaan.

Viime vuosi oli tiiviin 5G-rakentamisen aikaa kaikille operaattoreille. DNA:n luvut kuvaavat panostuksia hyvin. Vuoden 2022 aikana 5G-tukiasemien kokonaismäärä DNA:n ja Suomen Yhteisverkon alueella kasvoi liki 70 prosenttia vuoden alusta alkaen.

Mittauslaitevalmistaja Rohde & Schwarz on esitellyt uuden testerin kaikkien FR1-taajuusalueen 5G-tukiasemien ja pienten solujen muotojen nopeaan ja tehokkaaseen testaukseen sekä RF-komponenttien karakterisointiin tai tuotantoon. Samalla PVT360A-testerillä onnistuu niin signaalin generointi kuin analysointi.