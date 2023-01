Vaihekohina tarkemmin kuriin

Vaihekohina on yksi ilmiöistä, jotka haittaavat radiosignaalia ja siten sen kykyä siirtää dataa. Mittauslaitevamistaja Rohde & Schwarz on esitellyt parannetun suorituskyvyn sekä vaihekohina-analyysiin että jänniteohjattujen oskillaattorien (VCO) mittauksiin.

Trimmatut testerit ovat FSWP-vaihekohina-analysaattori ja VCO-testeri, johon on integroitu signaali- ja spektrianalysaattori. Toinen paranneltu testeri on dedikoitu FSPN-vaihekohina-analysaattori, jossa myös on mukana VCO-testeri.

Samanaikaiset laitteisto- ja ohjelmistopäivitykset parantavat testereiden suorituskykyä entisestään pienentäen kohinatasoa ja mittausaikoja sekä lisäämällä tarkkuutta. Molemmat analysaattorit sisältävät testisekvenssin tallennustoiminnot (SCPI-tallennin), jotka ovat ainutlaatuisia tälle laiteluokalle.

Molemmille analysaattoreille yhteinen uusi laitteistopohja sisältää päivitetyt DC-virtalähteet, joiden kohinatasot ovat alhaisemmat, mikä parantaa testerien herkkyyttä. R&S on parannellut kapasitiivista näyttöä, jossa on suurempi värien intensiteetti ja paremmat häikäisynesto-ominaisuudet. Tämä tekee näytöstä kirkkaamman ja selkeämmän kaikissa työolosuhteissa.

Myös käyttöliittymää on paranneltu ja nyt onnistuu esimerkiksi zoomaaminen. Erityisesti tuotantokäytössä suurempi mittausnopeus VCO-mittauksille auttaa vähentämään testin kustannuksia.

Äskettäin esitellyllä SCPI-komentotallentimella Rohde & Schwarz ottaa ensimmäistä kertaa käyttöön toiminnon vaihekohinan mittauslaitteilla manuaalisten asetusten sekvenssien tallentamiseksi. Komentotallentimen avulla insinöörit voivat luoda helposti toistettavia testisarjoja, mukaan lukien tarvittava synkronointi toimiakseen oikein.

Lisätietoja täällä.