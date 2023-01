Ruotsissa 25 kubitin kvanttikone laajempaan käyttöön

Ruotsi ottaa merkittävän askeleen kvanttitietokoneen laskennan laajentamisessa, kun Chalmersin teknillisen yliopiston kvanttitietokoneen kopio rakennetaan Knutin ja Alice Wallenbergin säätiön lisärahoituksella. Uuden tietokoneen ja kvanttitukipalvelun avulla ruotsalaiset yritykset ja tutkijat voivat ratkaista ongelmia kvanttiteknologian avulla.

Wallenberg Center for Quantum Technology (WACQT) -aloitteen puitteissa Chalmersin teknillisessä yliopistossa on vuodesta 2018 lähtien ollut käynnissä suuri projekti ruotsalaisen kvanttitietokoneen kehittämiseksi ja rakentamiseksi. Chalmersin kvanttitietokoneessa on nyt 25 kvanttibittiä tai kubittia. Tavoite on 100 kubittia vuoteen 2029 mennessä.

Jopa 25 bitillä kvanttialgoritmien ajaminen tietokoneella on mielenkiintoista. Ongelmana on, että konetta on harvoin saatavilla, sillä tutkijat työskentelevät jatkuvasti sen kehittämiseksi.

- Siksi aiomme rakentaa kopion kvanttitietokoneestamme ja tarjota sen testialustaksi yrityksille ja tutkijoille algoritmien ajamiseen. Sen tarkoituksena on nostaa Ruotsin osaamistasoa kvanttiteknologiassa ja alentaa kvanttitietokoneiden käytön kynnystä, sanoo Chalmersin professori ja WACQT:n johtaja Per Delsing.

Ensimmäisessä vaiheessa Knut ja Alice Wallenbergin säätiö on myöntänyt 102 miljoonan Ruotsin kruunun rahoituksen testialustan rakentamiseen. Kvanttitietokoneen rinnalle testialustalle tulee tukitoiminto, kvanttitukipalvelu, joka ohjaa käyttäjiä ja auttaa heitä tiivistämään ongelmansa suoritettaviksi kvanttialgoritmeiksi. Testipenkki tarjoaa myös testauslaitteita yrityksille, jotka kehittävät kvanttiteknologian komponentteja.

Ulkomailla on jo useita kaupallisia toimijoita, jotka ovat saaneet kvanttitietokoneita saataville pilven kautta. WACQT:n testipöytä tulee kuitenkin olemaan huomattavasti halvempi ruotsalaisille käyttäjille.

Vuonna 2024 testipenkki avaa laitteistonsa komponenttien testaamiseen ja Quantum Helpdeskin, kun taas kvanttitietokone avautuu algoritmien ajolle vuonna 2025. Aluksi kvanttitietokoneessa on 25 kubittia, mutta suorituskyky päivittyy 40 kubittiin parin vuoden sisään.

Kuva: 25 kubitin kvnattiprosessori, Chalmersin yliopisto.