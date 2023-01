Lopetettujen komponenttien toimittaja laajentaa ajoneuvoihin

Rochester Electronics on yritys, johon moni laitevalmistaja luottaa, kun alkupeäristen komponenttien valmistus on lopetettu tai niiden saatavuus on heikko. Nyt Rochester on ottanut tärkeän askeleen autoelektroniikan komponenttien toimittajana.

Yhtiö on saanut IATF 16949:2016 -sertifikaatin puolijohdekomponenttien valmistukseen Yhdysvalloissa sijaitsevissa tuotantolaitoksissaan. Kansainvälisen autoteollisuuden työryhmän yhdessä kansainvälisen standardiyhteisön kanssa kehittämä IATF 16949 on alan korkein standardi autoalan laadunhallintajärjestelmille.

Puolijohde-elektroniikan käyttö autosovelluksissa on laajentunut nopeasti viime vuosikymmeninä ja on edelleen yksi nopeimmin kasvavista markkinasegmenteistä. Tämän seurauksena puolijohteiden toimitusketjusta on nyt tullut olennainen osa valmistajan tuotesuunnittelua. Rochester Electronics tukee asiakkaitaan erilaisilla puolijohteiden valmistusominaisuuksilla yksilöllisillä palveluilla aina avaimet käteen -periaatteella.

- IATF-sertifikaatti vahvistaa entisestään Rochester Electronicsin mainetta laadun ja luotettavuuden suhteen ja korostaa sitoutumistamme puolijohdekumppaneihimme ja asiakkaisiimme, kehuu yhtiön valmistus- ja suunnittelujohtaja Mike Dube.

Joidenkin laitteiden elinkaari kasvaa niin pitkäksi, että siihen suunniteltujen komponenttien valmistus ehtii päättyä. Tämä ei välttämättä merkitse tuotannon päättymistä. Apuun voi tulla Rochester Electronic. Se myy ja jopa valmistaa piirejä, joiden alkuperäistä valmistajaa ei enää ole olemassa.

Rochester ostaa usein suurten valmistajien viimeisiä eriä. Se tekee oman arvionsa siitä, mitä komponentteja tarvitaan tuotantoon pidemmän aikaa. Usein tämä koskee esimerkiksi lääketieteen, teollisuuden tai autoelektroniikan laitteita, joissa suunnittelu- ja tuotantosyklit ovat pitkiä.

Ns. harmailta markkinoilta löytyy usein komponentteja tuotantoon, mutta näissä ostoissa on isoja riskejä. Rochester sen sijaan omistaa valmistamiensa tuotteiden lisenssit. Ne ovat samoja komponentteja, koostuvat samasta IP:stä ja ovat toiminnoiltaan ja luotettavuudeltaan täysin vastaavia ”alkuperäisten” kanssa.