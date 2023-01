Kyberturvallisuusalan kattojärjestö Kyberala ry arvioi viime syksynä, että Suomessa tarvitaan lähivuosina 8000 - 10 000 kyber- ja tietoturva-alan osaajaa. IT-yhtiö Gofore alkaa kouluttaa kyber- ja tietoturvan osaajia vastatakseen asiakkaidensa kasvavaan tietoturvapalveluiden kysyntään. Yhtiö rekrytoi huhtikuussa alkavaan, puoli vuotta kestävään palkalliseen koulutukseen IT-alan tehtävistä jo kokemusta kerryttäneitä teknisiä asiantuntijoita, jotka haluavat erikoistua ja työskennellä jatkossa tietoturvan parissa.

Israelilainen Check Point Software on saanut uuden Suomen ja Baltian maajohtajan. Fortinetilta tullut Viivi Tynjälä aloittaa tilanteessa, jossa kybersodassa on astuttu kokonaan uuteen, tekoälyn hallitsemaan aikaan. - ChatGPT:tä on jo käytetty muun muassa haittaohjelmien koodin ja tietojenkalastelusähköpostien kirjoittamiseen, Tynjälä muistuttaa.

OnePlus on toki jo pitkään tuottanut markkinoille myös älypuhelinten nappikuulokkeita, mutta nyt se on ensimmäisten joukossa tuomassa tarjolle Android 13:lle kehitettyä tilaääntä. OnePlus Buds Pro 2 -napit lanseerataan globaalisti uuden 11-mallin lippulaivapuhelimen kanssa helmikuun 7. päivä.

Meille myydään nyt sähköautoja päästöjen vähentämisellä, mutta kuluttajien suurin syy valita sähköauto on edullisemmat ajokustannukset. Deloitten tutkimuksesta käy myös ilmi, että sähköautojen korkeat hinnat hidastavat autokannan sähköistymistä.

Kiinalainen Xianji Semiconductor on esitellyt avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin perustuvan ohjainpiirin, jonka kellotaajuus on saatu nostettua jo yhteen gigahertsiin. Piirit valmistetaan 40 nanometrin prosessissa.

Digita on käynnistänyt yhteistyön sähköverkkoyhtiö Carunan kanssa sähkökatkojen minimoimiseksi Suomessa. Caruna on ottanut käyttöön useita satoja Digitan antureita monitoroidakseen tykkylumen kasautumista, ja parhaillaan suunnitelmissa on asentaa useita satoja lisää.

Takavuosina tuli tallennettua esimerkiksi kuvia DVD-levyille, koska viisi gigatavua oli niin valtavasti tallennustilaa. Sen jälkeen optinen tallennus levyille on kokenut pilven ja flashin myötä inflaation, vaikka kirjoitettavalle Blu-ray -levylle sopii 10 DVD-levyn verran dataa. Entä jos tällaiselle levylle voisi kirjoittaa teratavun verran dataa?

Rochester Electronics on yritys, johon moni laitevalmistaja luottaa, kun alkupeäristen komponenttien valmistus on lopetettu tai niiden saatavuus on heikko. Nyt Rochester on ottanut tärkeän askeleen autoelektroniikan komponenttien toimittajana.

Ruotsi ottaa merkittävän askeleen kvanttitietokoneen laskennan laajentamisessa, kun Chalmersin teknillisen yliopiston kvanttitietokoneen kopio rakennetaan Knutin ja Alice Wallenbergin säätiön lisärahoituksella. Uuden tietokoneen ja kvanttitukipalvelun avulla ruotsalaiset yritykset ja tutkijat voivat ratkaista ongelmia kvanttiteknologian avulla.

Monessa konenäkösovelluksessa vaaditaan erilaisten kohteiden etäisyyksien tarkkaa mittaamista. Tämä artikkeli tarjoaa yleiskatsauksen jatkuvan säteilyn (Continous Wave) CMOS-pohjaisen ToF-kamerajärjestelmän tekniikkaan ja sen eduista perinteisiin 3D-kuvausratkaisuihin verrattuna.