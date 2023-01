Uudet valmistusprosessit vaativat yhä edistyneempiä suunnittelun työkaluja. Tämä näkyy EDA-työkalujen myynnissä, joka on tasaisessa kasvussa. Viime vuoden kolmannella neljänneksellä suunnittelun työkaluja myytiin lähes 3,8 miljardilla dollarilla.

GfK:n ja Elektroniikan tukkukauppiaiden mukaan Suomessa myytiin viime vuonna 2 614 083 matkapuhelinta. Määrä on vähän edellisvuotta pienempi, mutta myynnin arvo kasvoi 309,9 miljoonaan euroon.

Nokia kertoo allekirjoittaneensa uuden ristiinlisensointisopimuksen Samsungin kanssa 5G-patenttien käytöstä. Yhtiöiden välinen edellinen sopimus päättyi vuoden 2022 lopussa. Sopimuksen rahallisia ehtoja ei kerrottu.

Kyberturvallisuusalan kattojärjestö Kyberala ry arvioi viime syksynä, että Suomessa tarvitaan lähivuosina 8000 - 10 000 kyber- ja tietoturva-alan osaajaa. IT-yhtiö Gofore alkaa kouluttaa kyber- ja tietoturvan osaajia vastatakseen asiakkaidensa kasvavaan tietoturvapalveluiden kysyntään. Yhtiö rekrytoi huhtikuussa alkavaan, puoli vuotta kestävään palkalliseen koulutukseen IT-alan tehtävistä jo kokemusta kerryttäneitä teknisiä asiantuntijoita, jotka haluavat erikoistua ja työskennellä jatkossa tietoturvan parissa.

Israelilainen Check Point Software on saanut uuden Suomen ja Baltian maajohtajan. Fortinetilta tullut Viivi Tynjälä aloittaa tilanteessa, jossa kybersodassa on astuttu kokonaan uuteen, tekoälyn hallitsemaan aikaan. - ChatGPT:tä on jo käytetty muun muassa haittaohjelmien koodin ja tietojenkalastelusähköpostien kirjoittamiseen, Tynjälä muistuttaa.

OnePlus on toki jo pitkään tuottanut markkinoille myös älypuhelinten nappikuulokkeita, mutta nyt se on ensimmäisten joukossa tuomassa tarjolle Android 13:lle kehitettyä tilaääntä. OnePlus Buds Pro 2 -napit lanseerataan globaalisti uuden 11-mallin lippulaivapuhelimen kanssa helmikuun 7. päivä.

Meille myydään nyt sähköautoja päästöjen vähentämisellä, mutta kuluttajien suurin syy valita sähköauto on edullisemmat ajokustannukset. Deloitten tutkimuksesta käy myös ilmi, että sähköautojen korkeat hinnat hidastavat autokannan sähköistymistä.

Kiinalainen Xianji Semiconductor on esitellyt avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin perustuvan ohjainpiirin, jonka kellotaajuus on saatu nostettua jo yhteen gigahertsiin. Piirit valmistetaan 40 nanometrin prosessissa.

Digita on käynnistänyt yhteistyön sähköverkkoyhtiö Carunan kanssa sähkökatkojen minimoimiseksi Suomessa. Caruna on ottanut käyttöön useita satoja Digitan antureita monitoroidakseen tykkylumen kasautumista, ja parhaillaan suunnitelmissa on asentaa useita satoja lisää.

Takavuosina tuli tallennettua esimerkiksi kuvia DVD-levyille, koska viisi gigatavua oli niin valtavasti tallennustilaa. Sen jälkeen optinen tallennus levyille on kokenut pilven ja flashin myötä inflaation, vaikka kirjoitettavalle Blu-ray -levylle sopii 10 DVD-levyn verran dataa. Entä jos tällaiselle levylle voisi kirjoittaa teratavun verran dataa?