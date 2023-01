Taivuteltavat ovat yksinkertaisesti liian kalliita

Taivuteltavien älypuhelimien suvereeni ykkönen Samsung on ehtinyt jo neljänteen polveen Fold- ja FLip-malleissaan, mutta itse laitekategoria ei näytä lähtevän odotettuun lentoon. Trendforce ennustaa, että tänä vuonna taivuteltavia myydään 18,5 miljoonaa kappaletta. Puhelinmarkkinoilla tämä on pientä nappikauppaa.

Toki määrä kasvaa viime vuoden 12,8 miljoonasta selvästi, mutta se ei muuta kokonaiskuvaa. Laitteet ovat liian kalliita. Lisäksi Trendforce näkee, että laitetyypin avainkomponenteista sarana on ratkaisevassa asemassa määritettäessä koko laitteen kustannuksia. Taitettavassa älypuhelimessa saranat vastaavat taitettavan näytön kestävyydestä tai joustavasta käyttöiästä, näytön taitteen näkyvyydestä, laitteen kääntämisen tunteesta ja monista muista käyttökokemuksen kannalta tärkeistä toiminnoista.

Toisin sanoen saranoiden laatu vaikuttaa suoraan kuluttajien halukkuuteen ostaa taitettava älypuhelin. Tällä hetkellä taitettavissa älypuhelimissa käytettyjen saranoiden mallit jakautuvat kahteen pääluokkaan: pisaran muotoinen ja U-muotoinen. Edellinen sisältää monia monimutkaisia osia ja maksaa useita kertoja korkeammat kuin jälkimmäinen. Kun kokoontaitettavien mallien levinneisyysaste nousee, Trendforce uskoo, että kustannuspaineet kasvavat pisaran muotoisen saranan käyttöön ottaneilla valmistajille isoksi ongelmaksi.n

U-muotoisiin saranoihin luottavalla Samsungilla oli viime vuonna 82 prosentin markkinaosuus. Samsungin päätoimittajia taitettavien älypuhelinsaranoiden osalta ovat KH Vatech ja S-connect. Jatkossa Samsung monipuolistaa saranatoimittajansa alentaakseen kustannuksia entisestään. Muut älypuhelinmerkit ovat ottaneet käyttöön pisaran muotoiset saranat, ja niiden yhteinen markkinaosuus taitettavista malleista oli vajaat 20 prosenttia. Pisaranmuotoisten saranoiden toimittajia ovat Amphenol ja Asia Vital Components (AVC).

Trendorce havaitsi analyysissään, että saranoiden suunnittelun kolme tärkeintä näkökohtaa ovat näytön sallittu ympärysmitta, jännitystasapaino ja materiaalin koostumus. Kuluttajan näkökulmasta näytön sallittu ympärysmitta vaikuttaa taitoksen syvyyteen, jännityksen tasapaino vaikuttaa laitteen avaamiseen ja sulkemiseen ja materiaalikoostumus vaikuttaa laitteen painoon. Taittuvien laitteiden käyttäjät nostavat useimmiten ongelmana esiin rypyt näytöllä.

Trendforce muistuttaa, että taitettavan älypuhelimen näyttö ei itse asiassa taivu kokonaan litteäksi, kun se on suljettuna. Saranarakenteen perusteella taitettava näyttö muuttuu joko "U"-kirjaimeksi tai vesipisaraa muistuttavaksi. Huomattavin ero U-muotoisten ja pisaran muotoisten saranoiden välillä on näytön sallittu ympärysmitta ja rypytysvaikutus. Kun laitteen paksuus on sama, pisaran muotoisella saranalla on suurempi sallittu näytön ympärysmitta kuin U-muotoisella saranalla, ja vastaava ryppy on vähemmän näkyvä.

Uusista laitteista Xiaomin äskettäin julkaisema "ultraohut" Mix Fold 2 on saanut aikaan kovan kohun. Taitettuna vain 11,2 mm paksu Mix Fold 2 sisältää hiilikuitukomposiittia, joka parantaa huomattavasti pitoa ja tuntumaa. Myöhemmin myös muut merkit ovat seuranneet esimerkkiä ja omaksuneet samanlaisen materiaalin. Esimerkkejä ovat HONORin Magic Vs ja OPPOn Find N2. Magic Vs -mallin saranat ovat myös tunnettuja siitä, että ne kattavat yksiosaisella muovausprosessilla valmistetun ura- ja tappirakenteen. Tämä muotoilu vähentää saranaosien määrää ja kaventaa entisestään taitettavan ja ei-taitettavan älypuhelimen painoeroa.