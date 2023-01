Israelilainen Check Point Software on saanut uuden Suomen ja Baltian maajohtajan. Fortinetilta tullut Viivi Tynjälä aloittaa tilanteessa, jossa kybersodassa on astuttu kokonaan uuteen, tekoälyn hallitsemaan aikaan. - ChatGPT:tä on jo käytetty muun muassa haittaohjelmien koodin ja tietojenkalastelusähköpostien kirjoittamiseen, Tynjälä muistuttaa.

Yritykset investoivat erilaisiin kyberturvaratkaisuihin tänä vuonna 223,8 miljardia dollaria. Jättimäinen summa kasvaa edellisvuodesta 13,2 prosenttia, kertoo Canalys-tutkimuslaitos. Yksi kasvun moottoreista on tekoäly.

Kuvantamistekniikoissa mennään koko ajan yhä integroidumpiin ratkaisuihin yhä laajemmalla spektrin alueella. Belgialaisessa IMEC-tutkimuskeskuksessa on kehitetty hyperspektrikamera, joka osaa kuvata näkymää infrapunan ja sen lähialueella sekä näkyvän valon alueella.

Intelillä oli erittäin vaikea neljäs vuosineljännes. Liikevaihto putosi 32 prosenttia 14 miljardiin dollariin ja tappiota kertyi 661 miljoonaa dollaria. Yhtiö ryhtyi samantien leikkaamaan monia toimintoja ja yksi leikkauksen kohteista on RISC-V Pathfinder -ohjelma, joka oi eräänlainen RISC-V-pohjaisten suunnittelujen hautomo.

Elfa Distrelec ilmoittaa aloittaneensa Rohde & Schwarzin uuden MXO 4 -oskilloskoopin myynnin. R&S itse kutsuu testeriä ensimmäiseksi uuden sukupolven oskilloskoopiksi. Se on maailman ensimmäinen oskilloskooppi, jonka päivitysnopeus on yli 4.5 miljoonaa aaltomuotoa sekunnissa.

Älypuhelimien keskusmuistien kehitys on ollut viime vuosina hämmästyttävän nopeaa. Nyt korealainen SK Hynix tuo markkinoille uuden polven LPDDR5T-muistin, joka on samalla maailman nopein puhelimiin suunniteltu DRAM-muisti.

C-tyypin USB-liitäntä on muodostunut de facto -standardiksi niin kulutuselektroniikassa kuin teollisuudessakin. Piilaaksolainen Pure Fi on esitellyt aktiivisen optisen kaapelin, joka siirtää dataa 40 gigabitin sekuntinopeudella 30 jalan ei lähes 10 metrin päähän.

Kyberturvallisuusyritys Fortinetin mukaan erilaiset kiristysohjelmavariantit ovat lisääntyneet viime aikoina. Eräs hiljattain tavattu variantti on ajankohtaisesti Putiniksi nimetty ohjelma, jonka takaa löytyy itseään Putin Teamiksi kutsuva ryhmä.

Drexelin yliopiston teknillisessä korkeakoulussa on kehitetty ohutkalvo, joka voi mullistaa radiolaitteiden - älypuhelimien, läppärien ja muiden - tietoturvan. Kalvo voi estää sähkömagneettisen säteilyn pääsyn laitteeseen. Tarvittaessa kalvo voidaan kytkeä pois päältä, kun laite tarvitsee esimerkiksi yhteyden verkkoon.

Tietoturvayhtiö Check Point Software Technologiesin tutkimusosasto on julkaissut vuoden 2022viimeisen neljänneksen koskevan Brand Phishing -raporttinsa. Raportin mukaan loka-joulukuussa tietojenkalasteluhyökkäyksissä eniten jäljitelty brändi oli Yahoo. Se nousi listalla edeltävältä neljännekseltä 23 sijaa.