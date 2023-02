200 megapikseliä, mutta muuten konservatiivinen uutuus

Samsung on julkistanut uudet Galaxy S23 -puhelinsarjansa. Moni tavoin uutuudet ovat edeltäjiensä kaltaisia ja Sasungia voisi kutsua konservatiiviseksi, jopa varovaiseksi. Eniten pöhinää aiheuttanee Ultra-huippumallin 200 megapikselin pääkamera.

Uusi kenno on nimeltään ICOCELL HP2. Se on HP1-version seuraaja, jossa myös erotteli 200 megapikseliä. Tätä kennoa Samsung ei kuitenkaan koskaan integroinut puhelimiinsa. Viime vuoden S22 Ultrassa oli 108 megapikselin kenno, joten vuoden aikana pikselien määrä Samsungin puhelimen kamerassa on lähes kaksinkertaistunut.

Millaisesta kennossa on kysymys? ISOCELL HP2 sisältää 200 miljoonaa 0,6 mikrometrin pikseliä 1/1,3 tuuman optisessa muodossa. Tämä on sama formaatti, johon nykyiset 108 megapikselin kennot perustuvat.

Pikselien määrän lisääminen ei itsessään paranna kameran ominaisuuksia. Jos pikselien koko pienenee, ne pystyvät sieppaamaan pienemmän määrän valoa. Samsung on ratkaissut tätä ongelmaa uudella pikselien yhdistämisteknologiallaan, jota se kutsuu nimellä Tetra2pixel. Tekniikka simuloi eri pikselikokoja eri valaistustasojen mukaan. Heikosti valaistussa ympäristössä anturi muuttuu joko 1,2 μm 50 megapikselin kennoksi tai 2,4 μm 12,5 megapikselin kuvakennoksi sitomalla yhteen 4–16 vierekkäistä pikseliä.

Samsungin mukaan S23-puhelinten prosessori perustuu Qualcommin uusimpaan Snapdragon 8 Gen 2 -suorittimeen, mutta siitä on suunniteltu Samsungia varten erikoisversio. Prosessoria kehutaan tähän asti nopeimmaisi Snapdragon-piiriksi, mutta kun yksityiskohtia tai testituloksia ei ole käytettävissä, täytynee luottaa Samsungin sanaan.

Ulkoisesti suurin muutos S23-sarjassa on takakannen kameranystyn katoaminen. Ratkaisu on onnistunut ja sulavampaa suunnittelua. S Pen -kynän lovi on toteutettu Ultra-mallissa tyylikkäästi.

Laturia puhelimien mukana ei tule. 5000 milliampeeritunnin akku latautuu nopeimmillaan 45 watin teholla, joten mistään markkinoiden huippuvahdista ei ole kyse. Hinnat sen sijaan ovat huipussaan. Halvinkin S23-perusmalli 128 gigatavun massamuistilla maksaa tonnin eli 999 euroa. Kallein Ultra pitää sisällään teratavun tallennustilan, mikä nostaa hinnan 1899 euroon. +-mallien hinnat sijoittuvat malliston keskivaiheille.

Laitteiden speksit löytyvät täältä.