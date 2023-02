Androidin vanha ongelma ei hellitä

ScientiaMobile on esitellyt viime vuoden älypuhelintilastoja. Androidin osuus markkinoista oli vuoden lopulla 66 prosenttia ja iOS:n 33 prosenttia. Androidin helmasynti on kuitenkin ennallaan: markkinoilla olevissa laitteissa on suuri määrä eri versioita, myös vanhoja versioita.

Tämä fagmentoituminen on iso ongelma, erityisesti tietoturvan takia. Uusin versio käyttöjärjestelmästä olisi aina se kaikkein turvallisin, mutta kaikista älypuhelimista Android 13 löytyy vain 0,29 prosentista laitteita.

Suosituin Android-versio on 12, ja se löytyy onneksi jo useammasta kuin joka viidennestä älypuhelimesta. Markkinaosuus on tarkalleen 22 prosenttia. toiseksi suosituin Android-versio on 11 (16,8 prosenttia) ja kolmanneksi suosituin 10 (11,9 prosenttia).

Android 8 on edelleen suositumpi kuin uusin Android 13 (1,1 prosentin markkinaosuudella). Lisäksi peräti 7,6 prosenttia kaikista älypuhelimista toimii tätäkin vanhemmalla Android-versiolla.

Applen iOS:n puolella tilanne on merkittävästi parempi. Suosituin iOS-versio on 15.6, joka löytyy lähes joka toisesta iPhonesta. Lisäksi lähes kaikissa lopuissa on vielä tätäkin uudempi versio (iOS 15.7, 16 tai 16.2).