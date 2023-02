Android-markkinoilla tapahtuu. Samsung esitteli juuri uudet Galaxy S23 -puhelimensa ja tänään OnePlus paljastaa uusimman mallinsa. Pelisivusto CasinosEnLigne esitteli juuri Android-valmistajien markkinaosuudet viime vuodelta.

Insta on esitellyt uuden mukanakuljetettavan salauslaitteen. Insta SafeLink Lite -salain on kehitetty korkeaa tietoturvaa kaipaavien yritysten käyttöön. Se on markkinoiden pienin VPN-ratkaisu, jolle on saatu Traficomin TL III -hyväksyntä.

Farnellin element14-yhteisössä on kysytty näkemyksiä siitä, miten suunnittelijat haluavat työskennellä. Hybridityön malli on selvästi suosituin, sillä 90 prosenttia vastaajista kertoi haluavansa ja tarvitsevansa testereitä kotiinsa.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark kertoi eilen Business Finland 6G-tapahtumassa omia näkemyksiään siitä, miksi tarvitsemme 6G-tekniikkaa. - Jos katsoo Netflixiä 5G:n yli, joku voi ajatella että tarvitsee nopeammin Netflixin. 6G ei ole vain lisää kapasiteettia, pienempää latenssia, parempaa luotettavuutta tai tietoturvaa.

Business Finland julkisti eilen uuden 300 miljoonan euron ohjelman, jonka tavoite on pitää Suomi mobiilitekniikan kehityksen kärjessä. Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola muistutti, että tehtävä on vaikea. - Kilpailu kovenee koko ajan ja muut haastavat johtoasemaamme, Kopola sanoi.

5G alkaa olla levinnyt useimpiin osiin Suomea ja nyt työ alkaa kohti 6G-verkkoja. Mutta mitä nämä pitävät sisällään? Siihen voi nyt jokainen paneutua Helsingin yliopiston avoimella verkkokurssilla. Kurssin lanseerasi tietotekniikan professori Sasu Sarkoma tänään Business Finlandin 6G-tapahtumassa.

Autoissa uudet turvajärjestelmät, mutta myös viihde vaatii yhä nopeampia, gigabittiluokkaan yltäviä väyliä. Näissä järjestelmissä pitää huolehtia siitä, että liitännät toimivat ankarissakin olosuhteissa ja kaapelit ja kortit liittyvät luotettavasti toisiinsa.

RS Componentsin emoyhtiö Electrocomponentsista pari vuotta sitten irrotettu OKdo on esitellyt tähän asti tehokkaimman korttitietokoneensa. ROCK 5 Model A -kortti perustuu Rockchip RK3588S -järjestelmäpiiriin.

Google esitteli hakukoneensa ensimmäisen version vuonna 1995. Sen jälkeen siitä on tullut tiedon- ja kaiken muunkin haun de facto -standardi. Nyt näyttää ilmeiseltä, että Google-hakujen aikakausi tulee tiensä päähän. Samalla on auki, mikä hakukone ottaa sen paikan.

Norjalainen TouchNetix tunnetaan yrityksenä, jonka kosketuspiireillä voidaan toteuttaa hyvin monenlaisia ohjauksia eri laitteisiin ja erilaisille pinnoille. Nyt yritys on esitellyt kehitysalustan, jolla omaan sovellukseen sopivaa ohjaustekniikkaa voi etsiä.