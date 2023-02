Linux-pohjaisia Teollisuustietokoneita ja IoT-ohjaimia kehittävä taiwanilainen Artila on julkistanut äskettäin uuden 32-bittisen Arduino-pohjaisen ohjelmoitavan IIoT-alustan. Matrix-310 sisältää suorituskykyisen ohjaimen (ESP32) ja helppokäyttöisen ohjelmiston (Arduino IDE). Nämä yhdessä tekevät siitä monipuolisen ja vankan teollisuustasoisen tiedonkeruualustan IIoT-sovellukselle.

Kiekkovalmistajien ryhmä SEMI-järjestössä (Silicon Manufacturers Group) raportoi, että viime vuonna sirutehtaisiin toimitettiin piikiekkoja 14,7 miljoonaa neliötuumaa, mikä vastaa 9,1 neliökilometrin kokoista alaa. Tämä on reilun 220 jalkapallokentän verran.

Helsinkiläinen Silo AI on sopinut yhteistyöstä kanadalaisen yi tuhannen tutkijan AI-tutkimuskeskus Milanin kanssa. Toimitusjohtaja Peter Sarlin odottaa kumppanuuden kasvattavan yrityksen näkyvyyttä ja tuovan sille uusia asiakkaita.

On jo selvää, että verkkorikolliset hyödyntävät OpenAI-alustaa ja erityisesti CharGPT-bottia tietojenkalasteluviestien ja haittaohjelmien tekemiseen. OpenAI on rakentanut malleihinsa rajoituksia, joiden pitäisi estää esimerkiksi haittakoodin luomisen. Rajoitukset eivät kuitenkaan toimi.

OnePlus julkisti tänään uuden lippulaivapuhelimensa. Nimi on pelkistetysti OnePlus 11 eli Pro-liite puuttuu, mutta kyse on uusinta rautaa sisältä premium-mallista. Samalla uutuus on hyvällä tavalla paluu OnePlussan juurille parin vuoden hapuilun jälkeen.

Android-markkinoilla tapahtuu. Samsung esitteli juuri uudet Galaxy S23 -puhelimensa ja tänään OnePlus paljastaa uusimman mallinsa. Pelisivusto CasinosEnLigne esitteli juuri Android-valmistajien markkinaosuudet viime vuodelta.

Insta on esitellyt uuden mukanakuljetettavan salauslaitteen. Insta SafeLink Lite -salain on kehitetty korkeaa tietoturvaa kaipaavien yritysten käyttöön. Se on markkinoiden pienin VPN-ratkaisu, jolle on saatu Traficomin TL III -hyväksyntä.

Farnellin element14-yhteisössä on kysytty näkemyksiä siitä, miten suunnittelijat haluavat työskennellä. Hybridityön malli on selvästi suosituin, sillä 90 prosenttia vastaajista kertoi haluavansa ja tarvitsevansa testereitä kotiinsa.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark kertoi eilen Business Finland 6G-tapahtumassa omia näkemyksiään siitä, miksi tarvitsemme 6G-tekniikkaa. - Jos katsoo Netflixiä 5G:n yli, joku voi ajatella että tarvitsee nopeammin Netflixin. 6G ei ole vain lisää kapasiteettia, pienempää latenssia, parempaa luotettavuutta tai tietoturvaa.

Business Finland julkisti eilen uuden 300 miljoonan euron ohjelman, jonka tavoite on pitää Suomi mobiilitekniikan kehityksen kärjessä. Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola muistutti, että tehtävä on vaikea. - Kilpailu kovenee koko ajan ja muut haastavat johtoasemaamme, Kopola sanoi.