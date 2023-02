Komponenttien jakelijoiden järjestö DMASS raportoi, että jakelijat myivät viime vuonna komponentteja 19,5 miljardilla eurolla. Summa on 32,6 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna, jolloin DMASS-jäsenet kirjasivat edellisen ennätyksensä.

Euroopan suosituin sähköauto oli viime vuonna Teslan Y, jota myytiin 137 tuhatta kappaletta. Valmistajien ykkönen oli kuitenkin VW-konserni, jonka täyssähköisiä automalleja myytiin yhteensä 349 200 kappaletta.

Anritsu on esitellyt edullisen kädessä pidettävän Field Master -testerin kentällä tapahtuviin RF-mittauksiin. MS2070A-testeri painaa 3,8 kiloa, mutta 10-tuumaiselle näytölle voidaan pyyhkäistä taajuutta aina 3 gigahertsiin asti.

Terveydenhuollon suuria haasteita maailmanlaajuisesti ovat Covid-19-pandemia, väestön ikääntyminen ja terveydenhoitoalan ammattilaisten puute. Uusimmat terveydenhuollon laitteet ja teknologiat muodostavat merkittävät puitteet kliinisiä prosesseja varten ja teholähteistä on saatavissa luotettavasti sähkötehoa.

Linux-pohjaisia Teollisuustietokoneita ja IoT-ohjaimia kehittävä taiwanilainen Artila on julkistanut äskettäin uuden 32-bittisen Arduino-pohjaisen ohjelmoitavan IIoT-alustan. Matrix-310 sisältää suorituskykyisen ohjaimen (ESP32) ja helppokäyttöisen ohjelmiston (Arduino IDE). Nämä yhdessä tekevät siitä monipuolisen ja vankan teollisuustasoisen tiedonkeruualustan IIoT-sovellukselle.

Kiekkovalmistajien ryhmä SEMI-järjestössä (Silicon Manufacturers Group) raportoi, että viime vuonna sirutehtaisiin toimitettiin piikiekkoja 14,7 miljoonaa neliötuumaa, mikä vastaa 9,1 neliökilometrin kokoista alaa. Tämä on reilun 220 jalkapallokentän verran.

Helsinkiläinen Silo AI on sopinut yhteistyöstä kanadalaisen yi tuhannen tutkijan AI-tutkimuskeskus Milanin kanssa. Toimitusjohtaja Peter Sarlin odottaa kumppanuuden kasvattavan yrityksen näkyvyyttä ja tuovan sille uusia asiakkaita.

On jo selvää, että verkkorikolliset hyödyntävät OpenAI-alustaa ja erityisesti CharGPT-bottia tietojenkalasteluviestien ja haittaohjelmien tekemiseen. OpenAI on rakentanut malleihinsa rajoituksia, joiden pitäisi estää esimerkiksi haittakoodin luomisen. Rajoitukset eivät kuitenkaan toimi.

OnePlus julkisti tänään uuden lippulaivapuhelimensa. Nimi on pelkistetysti OnePlus 11 eli Pro-liite puuttuu, mutta kyse on uusinta rautaa sisältä premium-mallista. Samalla uutuus on hyvällä tavalla paluu OnePlussan juurille parin vuoden hapuilun jälkeen.

Android-markkinoilla tapahtuu. Samsung esitteli juuri uudet Galaxy S23 -puhelimensa ja tänään OnePlus paljastaa uusimman mallinsa. Pelisivusto CasinosEnLigne esitteli juuri Android-valmistajien markkinaosuudet viime vuodelta.