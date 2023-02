Balthazar on ensimmäinen läppäri, joka antaa käyttäjälle täyden vapauden

Jos ostaa tietokoneen, joutuu hyväksymään sen tosiasian, että luopuu samalla merkittävästä osasta yksityisyyttään. Jos tämä ei tunnu hyvältä, ratkaisu voi olla Balthazar. Se on tiettävästi ensimmäinen täysin avoimeen lähdekoodiin ja avoimiin laiteratkaisuihin perustuva.

Balthazar on oikeastaan BPCD eli Baltahaar Personal Computing Device. Kyse on 13,3-tuumaisella näytöllä varustetusta konseptista, joka perustuu RISC-V-prosessoriin ja Linuxiin, joka on Debian-pohjainen GNU-lisensoitava versio.

Koska laite on suunniteltu mahdollisimman tietoturvalliseksi, siinä on vain välttämätön määrä portteja. Teholähteestä saadaan virtaa, näyttöön siirretään dataa HDMI-väylän yli ja oheislaitteisiin liitetään USB:llä.

Näytössä tuetaan 1920 x 1080 pisteen resoluutiota 166 ppi-tarkkuudella. Akku tulee Samsungilta ja on kapasiteetiltaan 21700 milliampeerituntia. Kaikki ominaisuudet löytyvät täältä.

Balthazar ei ole kaupallinen tuote, vaan konsepti, jonka perusteella käyttäjät tai yritykset voivat rakentaa omat laitteensa. Tarkoitus on, että alustalla voidaan tehdä edullinen, käyttäjän itse päivitettävissä oleva läppäri, joka perustuu täysin avoimeen arkkitehtuuriin. Parhaassa tapauksessa joku valmistaja tarttuisi ideaan ja toisi laitteita myyntiin asti.