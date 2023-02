Uusi prosessori, näyttö ja kamera nostivat kalleimman iPhonen hintaa

Applen uusin ja kaunein puhelin on iPhone 14 Pro Max. Sen edullisin versio on varustettu 128 gigatavun massamuistilla. Counterpoint Researchin komponentti- eli BoM-analyysin mukaan laitteen valmistaminen maksaa Applelle 474 dollaria, mikäli mukana on modeemi myös millimetriaalloille.

Jos kustannuksia verrataan vuodentakaiseen iPhone 13 Pro Maxiin, ne ovat nousseet 3,7 prosenttia. Tätä voidaan pitää maltillisena nousuna, kun otetaan huomioon, että sovellusprosessori on laitettu uusiksi, näyttö on paranneltu ja kamerassa on siirrytty 48 megapikseliin. Maltillinen hinnannousu osoittaa toki sen, että Mooren laki on edelleen voimissaan.

Prosessori, näyttö ja kamera ovat tietysti samalla älypuhelimen kolme arvokkaista osaa. Applen uuden sukupolven mobiiliprosessori, A16 Bionic koostuu 16 miljardista transistorista, mikä on 6,7 prosenttia enemmän kuin A15-edeltäjässä. 4 nanometrin prosessin takia prosessorin valmistus maksaa 11 prosenttia enemmän kuin edeltäjässä. Prosessorin osuus uuden iPhonen hinnasta on jo 20 prosenttia.

HDR-tilan ja kirkkauden parantamisen lisäksi Apple on lisännyt aina päällä olevan AOD-näyttöominaisuuden iPhone 14 Pro Maxiin. Uudistukset ovat kasvattaneet näyttökokonaisuuden hintaa. Kaikki iPhone 14 Pro Maxissa käytetyt paneelit ovat Samsungin toimittamia.

Kameramoduuli taitaa silti olla se, jossa Apple on ottanut merkittävimmän askeleen eteenpäin. iPhone 14 Pro Maxissa on 48 megapikselin pääkamera, jossa on 65 prosenttia suurempi kenno kuin iPhone 13 Pro Maxissa. Anturin toimittaa Sony, kuten monissa muissakin huippuluokan älypuhelimissa. Sunny Optical, Largan Digital ja GSEO ovat pääkameran objektiivin toimittajia, kun taas LG Innotek toimittaa moduulin.

Kaikki uudistukset nostavat iPhone 14 Pro Maxin kameramoduulin hintaa 6,30 dollarilla vuodentakaiseen huippumalliin verrattuna.

Suomessa puhelin maksaa 1499 euroa ilman mitään kampanjatarjouksia.