Eilinen ystävänpäivä merkkasi loppua Microsoftin Internet Explorer -selaimelle. Tiistaina jakeluun tulleen Edge-selaimen päivityksen jälkeen Windows 10 -käyttäjät eivät enää voi avata selainta vaan ainoa vaihtoehto on käyttää Edgeä.

Vaisala kertoo julkistaneensa ensimmäisen Vaisalassa kokonaan kehitetyn ja valmistetun refraktometrisarjan teollisiin sovelluksiin. Polaris-tuoteperhe on markkinoiden ensimmäinen prosessirefraktometrisarja, joka mahdollistaa sekä nesteen että kaasun mittaukset.

Sähköverkoista pitää saada älykkäitä ja dynaamisia. Ihanteellisessa tapauksessa verkkoon liitettyjen laitteiden akuista voidaan syöttää sähköä takaisin kantaverkkoon ja näin tasapainottaa sähkön kysyntää. Elisa aikoo tehdä näin mobiilitukiasemissaan kehittämällään DES-tekniikalla.

Tietoturvayritys Check Pointin tutkimusosasto kertoo tammikuun haittaohjelmakatsauksessaan, että Vidar palasi maailman kymmenen yleisimmän haittaohjelman joukkoon yltäen Suomessakin sijalle kuusi. Suomen ja koko maailman yritysverkkojen ykkönen oli tuttu haittaohjelma Qbot.

Geekbench on suosittu sovellus, jolla mitata erilaisten laitteiden suorituskykyä. Edellinen versio ilmestyi kolme vuotta sitten, mutta sen jälkeen moni asia on muuttunut. Siksi uusi Geekbench 6 mittaa paremmin ja realistisemmin laitteiden oikeaa suorituskykyä.

Applen uusin ja kaunein puhelin on iPhone 14 Pro Max. Sen edullisin versio on varustettu 128 gigatavun massamuistilla. Counterpoint Researchin komponentti- eli BoM-analyysin mukaan laitteen valmistaminen maksaa Applelle 474 dollaria, mikäli mukana on modeemi myös millimetriaalloille.

Kekseliäisyys ja inspiraatio ovat olleet sveitsiläisen LEM-yhtiön iskusanoja viimeisten 50 vuoden aikana, kun yhtiö on laajentanut sähköisen mittaustekniikan rajoja ja noussut johtavaan asemaan koko maailmassa. Elektroniikkapiirien ja järjestelmien suunnittelijat esimerkiksi autoteollisuuden, automaation, uusiutuvan energian ja latausjärjestelmien parissa ovat päättäneet luottaa LEM:n mittausratkaisuihin, joissa yhdistyvät optimaalinen suorituskyky sekä ainutlaatuinen luotettavuus ja turvallisuus.

Jos ostaa tietokoneen, joutuu hyväksymään sen tosiasian, että luopuu samalla merkittävästä osasta yksityisyyttään. Jos tämä ei tunnu hyvältä, ratkaisu voi olla Balthazar. Se on tiettävästi ensimmäinen täysin avoimeen lähdekoodiin ja avoimiin laiteratkaisuihin perustuva.

Meitä kaikkia kehotetaan nyt säästämään sähkönkulutusta, mutta kuinka paljon sähköä laitteiden virran sammutus oikein säästää? Ei kovin paljoa, selviää Kuluttaja-lehden tuoreesta testistä.

Google on aloittanut seuraavan Android-alustan eli 14-version kehittämisen. Ensimmäisen kehittäjäversion voi jo ladata manuaalisesti Pixel-puhelimille, mikäli uusia ominaisuuksia haluaa testata. Valmista pitäisi tulla alkusyksystä, vaikka muiden valmistajien laitteille Android 14:aa joudutaan odottamaan pidempään.