Nokia ja Bosch ilmoittivat tänään kehittäneensä yhdessä 5G-pohjaisen paikannusteknologian, joka on tarkoitettu tehtaisiin Teollisuus 4.0 -tuotannossa. Tekniikkaa on jo testattu Boschin tuotantolaitoksessa Saksassa, jossa on päästy 50 senttimetrin paikannustarkkuuteen 90 prosentissa tehdasaluetta.

Pankkikortin suojaaminen PIN-koodilla on vanhanaikainen ja turvaton tapa, ja onneksi siirtymässä historiaan. Vuonna 2025 markkinoille tulee jopa 140 miljoonaa biometristä maksukorttia, joissa käyttäjä tunnistetaan sormenjäljen avulla.

Jokainen elektroniikkaa tunteva tietää, mikä on piiri tai siru. Mutta useat uudet järjestelmäpiirit perustuvat sirulohkoihin, joita kutsutaan englanniksi nimellä chiplet. Koska termille ei ole suomennosta, sille pitää varmaan kehittää sellainen. Yksi ehdokas voisi olla sirpale.

Kyberturvallisuusyhtiö Fortinetin raportti osoittaa, että niin sanottujen wiper-haittaohjelmien käyttö kyberhyökkäyksissä lisääntyi huomattavasti vuonna 2022. Rajut hyökkäykset ovat kohdistuneet sekä kriittiseen infrastruktuuriin että monikansallisiin yrityksiin.

Setisemän kymmenestä netin käyttäjästä kokee, ettei tiedä keneen verkossa voi luottaa. Tämä selviää F-Securen seitsemässä maassa toteutetusta kyselystä. Useimmat kokevat, että verkon tietoturvariskit kasvavat ja tietoturvasta on tullut kuluttajille liian monimutkaista.

Itanium esiteltiin vuonna 2001 eli tuotesarja ehti 20 vuoden ikäiseksi. Itanium oli ensimmäinen IA-64-käskykannalla koodattu prosessori. Nyt tuki äskykannalle on katoamassa myös Linux-ytimestä.

SiTune-nimellä tunnettu piilaaksolainen RF-piirien kehittäjä on keskittynyt 5G-laitteiden piirisarjoihin. Nimi on vaihtunut Arctic Semiconductoriksi ja nyt markkinoille on esitelty ensimmäinen piirisarja: IceWings.

Saksalainen KUKA on esitellyt uuden robottisarjan, joka on paitsi vahva myös kevyt. Näin KR FORTEC ultra -sarja kuluttaa aiempaa vähemmän energiaa. Malliston erikoisuutena on tupla-alakäsivarsi, joka sallii robotille suuren käsittelykyvyn nostamatta sen omapainoa.

Eurooppa yrittää ottaa muita kiinni puolijohdetuotannossa Chips Act -ohjelmalla, jossa investoidaan yhteensä 43 miljardia euroa julkisia ja yksityisiä varoja sirutuotantoon. Ohjelma starttaa Infineonin uudella Dresdenin tehtaalla, jossa ryhdytään valmistamaan tehokomponentteja vuoteen 2026 mennessä.

Wolt on datatalousyritys, jossa tietoturva on kaiken toiminnan peruste. Datasta on viime vuosina puhuttu uutena öljynä, mutta Woltin tietoturvajohtaja Tomi Tuomisen mukaan uraani on osuvampi vertaus. - Jos datan käsittelyä laiminlyödään, siitä tulee ongelmajätettä.