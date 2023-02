Suomalaiset uusivat puhelimensa kahden vuoden välein

OnePlussan teettämän kyselyn mukaan suomalaiset vaihtavansa puhelimensa uuteen tyypillisesti kahden vuoden välein. Joka vuosi uuden mallin ostaa jopa 14 prosenttia suomalaisista. Tutkimukseen vastasi tuhat aikuista.

Vastaajat kertoivat käyttävänsä keskimäärin 487 euroa uuteen älypuhelimeen. Summa on lähellä keskihintaa ja osoittaa, että moni ostaa yhä kalliimman laitteen. 60 prosenttia myydyistä älypuhelimista maksaa kuitenkin alle 300 euroa.

Akun kunnon huonontuminen on yleisin syy hankkia uusi puhelin (40 %), jonka jälkeen sovellusten hidastuminen on toiseksi yleisin syy (15 %). Rikkoutunut näyttö on kolmanneksi yleisin syy (13 %).

Tyypillisesti suomalaiset kertovat hankkivansa uuden älypuhelimen kahden vuoden välein (37 %). Noin kolmasosa hankkii uuden älypuhelimen kolmen vuoden välein (33 %) ja jopa 14 % suomalaisista kertoo hankkivansa uuden puhelimen kerran vuodessa tai useammin. 42 % tutkimuksen vastaajista kertoo, että heillä on kolme tai useampi käyttämätön vanha älypuhelin kotonaan.

OnePlussan tutkimus on osa uuden OnePlus 11 5G -puhelimen kampanjaa, sillä uutuuspuhelin on suunniteltu kestämään käytössä useita vuosia. OnePlussan Battery Health Engine - akkuteknologian ansiosta puhelimen akku kestää noin kaksi kertaa pidempään kuin älypuhelinten akun keskimäärin. 1600 lataussyklinkin jälkeen OnePlus 11 5G:n akun kapasiteetti on vielä 80 prosenttia alkuperäisestä, eli puhelimen akku kestää huoletta ainakin neljän vuoden ajan.