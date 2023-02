Intel tallentaa jo viisi bittiä NAND-soluun

San Franciscossa eilen päättyneessä puolijohdetekniikan ISSCC-konferenssissa esiteltiin kymmenittäin uusia mielenkiintoisia sirutekniikoita eri sektoreilta. Yksi mielenkiintoisimmista oli Intelin esittämä NAND-piiri, joka rikkoi aiemmat tiheysennätykset. ISSCC:ssä esitelty piiri on valmistettu 192 metallointikerroksella. Sen kapasiteetti on 1,67 terabittiä, mikä on seurausta viiden bitin tallentamisesta yhteen soluun. Neliömillille dataa sopii näin 23,3 gigabittiä.

Jos soluun tallennetaan nejä bittiä, kapasiteettia laskee 1,33 terabittiin ja tiheys 18,6 gigabittiin neliömillillä. Kolmella tallennetulla bitillä solua kohti lukemat ovat terabitti ja 14 gigabittiä neliömilliä kohti.

Siru perustuu kelluvan hilan rakenteeseen. Intelin mukaan kaikki lukemat ovat uusia tiehsynenätyksiä NAND-piireissä.

Kun viisi bittiä pitää pystyä lukemaan solusta, jännite-erot eri bittien välillä ovat hyvin pienet. Tämä vaatii hyvin edistyneitä algoritmeja sekä uudenlaista virheenkorjausta.